Amatrice, un tris di giovani talenti con la prima squadra. Capriccioli: «Opportunità di crescita»

RIETI - Rosa lunghissima quella che sta mettendo a disposizione il ds Mattia Di Loreto al tecnico Marco Desideri. L’abbondanza di giocatori sarà un aspetto importante per migliorare sia allenamento sia la possibilità di giocarsi alla pari due competizioni come Campionato (al via il 9 ottobre) e la Coppa Italia (il 18 settembre con il primo turno). Arrivano tre under.

La nota del club

Lorenzo Petruzzella (2005), Christian Lippoli (2004) e Luigi Pignoli (2005) sono gli altri giovani che saranno in forza nella rosa dell'Amatrice Calcio. Petruzzella proviene dal settore giovanile dell'Amatrice Calcio. Petruzzella, difensore centrale, lo scorso anno ha disputato il campionato Allievi con l'Amatrice. Lippoli, terzino sinistro, ha giocato con i juniores del Cantalice e con il Velinia in Seconda Categoria. Pignoli, centrocampista, anche lui proveniente dal vivaio dell'Amatrice e già aggregato lo scorso anno in prima squadra.

«Crediamo fortemente nei giovani - spiega il presidente Tito Capriccioli - la società è costantemente impegnata nel potenziare la scuola calcio e dare sempre opportunità ai giovani talenti».