RIETI - L’Amatrice dilaga alla prima di Coppa Italia di Promozione. Un 3-0 contro lo Sportig Montesacro meno scontato di quanto dica il risultato. Romani che prendono tre legni nel primo tempo, mentre gli amatriciani capitalizzano l’1-0 conquistato nel primo tempo, prendendo il largo nella seconda frazione.



Primo tempo molto divertente, l'Amatrice più in palla nel primo quarto d'ora suggellato al 16' con un bel gol di Pezzotti che di controbalzo realizza un pallonetto che supera Caruffo. Sembra il preludio ad altre incursioni rossoblù, ma l'Amatrice, complice anche un turnover massiccio, pur mantenendo la compattezza non riesce a essere incisiva in avanti. Gli ospiti riprendono coraggio e cominciano un vero martellamento che non porta al gol ma a ben tre legni. La punizione di Nolano poco fuori al 25' apre le danze per le successive azioni. Al 33' D'Avino vede neutralizzata una rete sicura grazie al prodigioso intervento di Santarelli, schierato oggi al posto di Pantarotto. Al 36' ci prova Antenucci con un tiro da sotto che coglie la traversa e poi rimbalza sulla linea uscendo fuori, al 40' ancora D'Avino su diagonale prende il palo e poi sul successivo svolgimento dell'azione tira ancora fuori. Al 45' ennesima traversa, questa volta su punizione di Nolano. Il primo tempo si chiude con l'Amatrice in vantaggio e il Montesacro che può davvero rammaricarsi per quanto creato.

Nel secondo tempo l’Amatrice sembra più convinta: anche se il Montesacro crea comunque occasioni da gol (che spesso vanno a infrangersi in fuorigioco), gli amatriciani pressano molto alto e con una grinta che alla fine produce risultati. Al 15’ ci prova Del Monte da lontano, ma Santarelli non fa sconti e neutralizza. La doppietta di Pezzotti giunge al 25’ con un tiro che passa sotto al portiere. Dopo tre minuti, arriva il colpo del ko: su tiro di Cirelli la palla si insacca nonostante il tentativo di ribattuta dei difensori del Montesacro. Al 38’ Pietrangeli tenta di insaccare il poker per l’Amatrice, ma Caruffo evita la disfatta e tiene a galla le residue speranze per il Montesacro di compiere l’impresa nel ritorno. I romani ce l’hanno messa tutta fuori casa ed il punteggio è certamente pesante, ma l’Amatrice è riuscita a capitalizzare praticamente tutte le occasioni avute.



I COMMENTI

Romeo Bucci, tecnico Amatrice

«Dopo il primo gol siamo stati troppo appagati. Nel secondo tempo ci siamo svegliati e abbiamo coperto meglio gli spazi. Per il ritorno, dobbiamo giocarcela: giocheremo tutte le parti con il coltello tra i denti. Siamo nuovi della categoria e dobbiamo giocare con dedizione e rispetto degli avversari».

Alessandro Manciocchi, tecnico Vicovaro

«Credo che la partita l’abbiano vista tutti: abbiamo avuto otto occasioni nitide da gol. Sulla seconda rete abbiamo avuto problemi in difesa: dobbiamo registrarla con un difensore centrale di qualità. Anche se sarà difficile cercheremo di fare l’impresa nella partita di ritorno».



IL TABELLINO

Amatrice: Santarelli, Bucci, Pietrangeli T., Medici, Vitale, D’Amelia (18' st Micarelli), Masci (31’ st D’Alfonsi), Pezzotti, Dolce (43' st Onesti), Cirelli (37 st Corsi), Cenfi (13' st Scardaoni). A disp: Pantarotto, D’Alfonsi, Valentini. All. Bucci.

Sporting Montesacro: Montesacro: Caruffo, Porzio (42’ Mariani), Geracitano (1’ st Marchesini), Morgavi, Nolano, Russo (39’ st Baracaia), Antenucci (23’ st Mariani), Giannotti, D'Avino, Russo, Catalano. A disp: Peri, Negro, Maffoli, Meffe, Simeoni. All. Manciocchi.

Arbitro: Prencipe di Tivoli (Martino di Ostia e Santostefano di Viterbo).

Reti: 16' pt Pezzotti, 25’ st Petrangeli, 28’ st Cirelli.

Note: espulso Morgavi; ammoniti: Pezzotti, Cirelli, Pietrangeli (A), Geracitano, Morgavi, Mari (M); angoli 6-4; spettatori 250 circa.

