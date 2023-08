Amatrice Rieti, presentati rosa, staff e campagna abbonamenti. Foto

RIETI - “RiscriviamoLastoria” si presenta con questo nuovo slogan l'Amatrice Rieti. Slogan che è emerso durante la presentazione ufficiale della squadra nella serata odierna presso l’Asso Sporting Club.

Durante la serata oltre alla presentazione della squadra è stata lanciata anche la campagna abbonamenti. Al termine dell’evento ha intrattenuto la serata la band “L’ultima Luna” – Lucio Dalla cover band.

Il club attende la giornata di domani, quando alle 17 al Grand Hotel Duca D’Este di Tivoli verranno diramati gironi e calendari. Il 3 settembre la prima in Eccellenza dell'Amatrice Rieti. Sabato 26 l’ultima amichevole in casa del Poggio Mirteto.

La serata è stata aperta e condotta da Daniele del Conte e Noemi Ciani.

Dopo un veloce recap di tutto lo staff dirigenziale ha preso la parola il presidente Tito Capriccioli: «Anzitutto grazie al padrone di casa per l’ospitalità. La collaborazione con la Nuova Rieti Calcio è nata per fare bene e per riportante l’entusiasmo che mancava da anni.

Questa collaborazione nasce per ritrovare un ottimo settore giovanile per ricreare una squadra all’altezza della città. Il direttore sportivo Mattia di Loreto ha fatto un ottimo lavoro e proprio ieri si è visto nella gara contro la Sambenedettese. Vogliamo passare un anno in tranquillità, perché solo cosi possiamo lavorare bene».

Il direttore generale, Enzo Lippoli: «Cercheremo di fare del nostro meglio, cercheremo di non far mancare nulla ai calciatori cosi non ci saranno alibi. Non ci prefissiamo obiettivi ma vedremo col passare delle gare».

Il club manager, Simone Miccadei: «Cercherò di interpretare la mia figura al massimo. Il mio ruolo fa da collante fra società, giocatori e tifosi. Spero di dare il massimo per questa società».

Il direttore sportivo, Mattia di Loreto: «Già dal primo giorno in questa società non ho voluto fare promesse. Da questo punto in poi deve parlare solo il campo. Credo di aver fatto un buon lavoro ma siamo una neopromossa e il primo obiettivo è la salvezza. Come dico sempre l’appetito vien mangiando».

Il mister Vincenzino Angelone: «Stiamo migliorando giorno dopo giorno, siamo sicuri che onoreremo la maglia di questa città. Daremo il massimo ogni domenica».

Il responsabile marketing, Fabio Santoprete: «Ringrazio tutti per la presenza e per aver onorato i colori di questa città. Io prima di essere il responsabile marketing sono il primo tifoso di questa maglia e lo sarò sempre. Sono orgoglioso che questa società rappresenti la città. La campagna abbonamenti ha dei punti principali, io la definisco sostenibile perché cura il colore di questa città e non lo scopo di lucro. Lo stadio deve tornare a vestirsi di questi colori. La campagna abbonamenti deve dimostrare che lo stadio vive solo se ci sono colori e bandiere, non è un teatro. La campagna abbonamenti è già partita e vedrà alcune sorprese. I primi trenta abbonanti riceveranno la maglia con la quale i ragazzi stanno disputando le amichevoli. Avremo un shop online e saremo presenti durante la Fiera mondiale del peperoncino dove venderemo i nostri gadget. E come sempre un giorno all’improvviso mi innamorai di te».

Maurizio Ramacogi, delegato allo Sport della Provincia: «Un applauso al presidente perché ha riportato l’Eccellenza a Rieti. Con la mia presenza voglio dimostrare il contributo della Provincia. un caloroso in bocca al lupo, che sia una annata ricca di soddisfazione».

LO STAFF TECNICO

Tecnico: Vincenzino Angelone

Vice Allenatore: Massimo Volpe

Preparatore atletico: Augusto Scarsella

Preparatore dei portieri: Alessandro Lucandri

Fisioterapista: Luigi Pennino

LA ROSA

Portieri: Andrea Pezzotti, Daniele Castrucci, Egidio Aquiles, Emanuele Capriccioli.

Difensori: Damiano Maroccia, Gianmarco Campanelli, Liberato Filosa, Leon Sciarra, Mattia Boncompagni, Nicola Di Francia, Stefano Scipioni, Tiziano Tiraferri.

Centrocampisti: Davide Di Nicola, Francesco Mattei, Marco Donatangelo, Leonardo Grassi, Manuel Covarelli, Patrizio De Fato, Riccardo Luciani, Stefano Fiscaletti.

Attaccanti: Andrea Fiscaletti, Daniel Rossi, Francesco Battisti, Lion Giovannini, Mario Monaco, Simone Rei.

GLI ABBONAMENTI

Tribuna ovest centrale (seggiolini bianchi): 10 euro (biglietto), 110 euro (abbonamento)

Tribuna ovest laterale: 5 euro (biglietto), 60 euro (abbonamento)

Curva nord: 2 euro (biglietto), 25 euro (abbonamento)

Famiglia amarantoceleste: 8 euro (biglietto), 90 euro (abbonamento)

Socio sostenitore: 160 euro (abbonamento)