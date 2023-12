Amatrice Rieti, in arrivo Stefano Sarritzu: il forte attaccante sardo in uscita da L'Aquila. Donatangelo al Giulianova

RIETI - Una vera e propria 'girandola' di mercato, in queste ore sta coinvolgendo le piazze di Rieti e di L'Aquila portando benefici sia alla formazione amarantoceleste che milita in Eccellenza, che a quella rossoblù impegnata in serie D.

Bomber di razza

A L'Aquila infatti, è approdato l'ex attaccante del Fc Rieti, Francesco Marcheggiani, che alle pendici del Terminillo ha vissuto stagioni importanti vincendo un campionato di serie D e un playoff proprio contro la sua nuova società. A fargli posto è stato il trentenne Stefano Sarritzu, ex Torres, Latina e Flaminia, che dopo il suo saluto social è pronto a percorrere la via Salaria al contrario per vestire la maglia dell'Amatrice Rieti.

Un esterno d'attacco mancino di assoluto valore, che spesso viene utilizzato a piede invertito proprio per esaltare le sue doti balistiche e che nel tridente offensivo di Vincenzino Angelone sembra completarsi alla perfezione con Lion Giovannini e Daniel Rossi, quest'ultimo capocannoniere del girone A dell'Eccellenza laziale.

Ai saluti

Per un Sarritzu che arriva, però, c'è un Marco Donatangelo che saluta: il forte centrocampista chietino, classe '95, si trasferirà al Giulianova, attualmente secondo in classifica nel girone unico dell'Eccellenza abruzzese a soli tre punti di ritardo dal Città di Teramo 1913 capolista.