Amatrice si assicura altri due under: ecco i 2004 Amadio e Gentile. «Grande opportunità»

RIETI - L’Amatrice non smette di stupire. A meno di due settimane dalla prima gara ufficiale (in Coppa il 18 settembre) i rossoblù inseriscono due under importanti per la categoria: entrambi ricoprono il ruolo di mezzala, il primo è Stefano Amadio. Il secondo è Christian Gentili, figlio dell’ex tecnico della Bf Sport Fabio Gentili. Sono entrambi alla prima esperienza con una prima squadra.

Nel frattempo continua la preparazione al Tilesi, nessuna amichevole in programma. Manca sempre meno alla prima dell’Amatrice, tanta l’attesa per scoprire dove può arrivare la squadra costruita dal ds Di Loreto e guidata da mister Desideri.

La nota del club

La mezzala Stefano Amadio è un giocatore dell'Amatrice Calcio. Classe 2004, è cresciuto nelle giovanili della Sambenedettese, dove la scorsa stagione ha disputato il campionato Berretti. «Il campo è bellissimo, spero di fare bene qui: il progetto della società mi ha convinto pienamente», ha dichiarato Stefano Amadio.

L'attaccante esterno Christian Gentili è un nuovo giocatore dell'Amatrice Calcio. Classe 2004, è cresciuto nelle giovanili del Cantalice e proviene dal Rieti U19. «Quando ho ricevuto la chiamata del direttore, ho capito che tipo di progetto ha in mente la società e ho pensato sin da subito che era arrivato il momento giusto della mia carriera per giocare con la maglia del luogo di cui sono originario: non vedo l'ora di iniziare» ha dichiarato Gentili.