Amatrice chiude il mercato dei senior con l'ingaggio del centrocampista Stefano Fiscaletti: «Sensazioni positive»

RIETI - L’ Amatrice chiude da protagonista il mercato dei senior: l’ultimo arrivato è Stefano Fiscaletti. Centrocampista classe ‘99 ha maturato esperienze sia in Eccellenza marchigiana con il Martinsicuro e L’Atletico Azzurra Colli - dove ha disputato le ultime due stagione - sia in serie D con il Notaresco dove ha collezionato 15 presenze. Per la definitiva chiusura del mercato estivo si aspetta l’arrivo di due under.

La nota del club

Il centrocampista Stefano Fiscaletti è un giocatore dell'Amatrice Calcio.

Classe 1999, proveniente dal Grottammare (Eccellenza), ha avuto esperienze con l'under 19 della Sambenedettese, con il Martinsicuro (Eccellenza), SSD San Nicolò Notaresco (serie D) e l'Atletico Azzurra Colli (Eccellenza).

«Le sensazioni sono positive. Qui ad Amatrice c'è tutto per lavorare, soprattutto un progetto importante. Spero di far bene con la squadra, ho visto il campo e sicuramente ci farà esprimere al meglio delle nostre qualità» ha dichiarato Stefano Fiscaletti.