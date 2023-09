Amatrice Rieti infila il tris e resta in vetta: battuta la Pescatori Ostia 2-1. Foto

RIETI - Amatrice Rieti fa tre su tre. Allo Scopiogno vittoria di misura sulla Pescatori Ostia: termina 2-1 grazie ai gol dei bomber amarantocelesti. Sul tabellino i nomi di Rossi e Di Monaco. Primo posto a punteggio pieno insieme al Pomezia.

Domenica la trasferta sul campo dell’Academy Ladispoli, formazione che deve ancora trovare la prima vittoria stagionale.

Il primo tempo

Mister Angelone schiera nuovamente gli undici della gara contro il Montespaccato. Nessuna novità quindi, squadra che vince non si cambia.

Prima del fischio d’inizio presentato il nuovo acquisto, Andry Yakovlev. Andry non è però stato presente sul terreno di gioco perché arrivato nel fine settimana e senza gli allenamenti sufficienti.

Amatrice Rieti che parte bene poi si adatta ai bassi ritmi dell’avversario, al 20’ Angelone chiama i suoi per aumentare il ritmo e i ragazzi rispondono. Al 26’ azione spendita di Giovannini, il numero dieci dalla linea di fondo mette in mezzo per Rossi che anticipa tutti e di sinistro mette in rete. Rossi si conferma bomber devastante dentro l’area di rigore. Al 44’ Pescatori Ostia si fa vedere in avanti sulla prima occasioni pericolosa della prima frazione: ripartenza con Desantis, fondamentale la risposta di Egidio che per due volte neutralizza le occasioni degli ospiti che vanno al tiro con Bucri e Carauna.

La ripresa

Padroni di casa che tornano male in campo. Al 5’ Desantis serve Faina sul secondo palo che appoggia facile in rete. Al 13’ su mischia in area, la palla arriva a Filosa che calcia poco sopra la traversa. Amatrice Rieti che alza i ritmi, prima Filosa calcia di poco sopra la traversa poi Giovannini, dopo un lancio perfetto di Scipioni, entra in area con un bellissimo stop a seguire poi calcia in porta ma viene murato dalla difesa avversaria. Al 23’ è Monaco Di Monaco a far esplodere lo Scopigno: imponente in mezzo all’area di rigore stoppa di petto e al volo mette la sfera sotto all’incrocio. Pescatori ci prova solo dalla distanza con il solito Desantis ma Egidio è sempre attento. Al 44’ l’occasione per il tris, Giovannini serve Tiraferri a rimorchio che calcia in porta ma la sfera si stampa sul palo. Nel finale reatini riversati in avanti.

Il tecnico Vincenzino Angelone

«Prima di entrare in campo ho detto ai ragazzi che Pescatori è una squadra che veniva a Rieti per prendere punti perché a 0 punti in fondo al girone. È così è stato. Abbiamo tenuto la gara fino al nostro gol poi ci siamo un po’ disuniti. E metà del secondo tempo le forze fresche hanno dimostrato che ho a disposizione venti titolari ed hanno ribaltato la partita. Il campo? Siamo alla seconda di campionato ed è in pessime condizioni».

Il tabellino

Amatrice Rieti-Pescatori Ostia 2-1

Amatrice Rieti (4-3-3): Egidio, Sciarra, Fiscaletti A. (37’ st Boncompagni), Donatangelo (32’ st Di Nicola), Scipioni, Filosa, Mattei (20’ st Tiraferri), De Fato (20’ st Fiscaletti S.), Covarelli (20’ st Monaco Di Monaco), Rossi, Giovannini. A disp. Pezzotti, Campenelli, Di Francia, Di Nicola, Battisti. All. Vincenzino Angelone

Pescatori Ostia (4-3-3): Riem, Romeo, Davi (30’ st Ciobanu), Battaglia, Lo Presti, Battagliotto, Caruana (10’ st Ciccotte), Marzi, Bucri (26’ st D’Avello), Desantis, Faina (27’ st Tiozzo). A disp. Spezzi, Ingami, Grisley, Fabi, Di Nardo. All. Paolo Albano.

Arbitro: Cifra di Latina (Caon e Masiello)

Marcatori: 26’ pt Rossi (AR), 5’ st Faina (PO), 23’ st Monaco Di Monaco (AR)

Note: Giornata soleggiata, campo in pessime condizioni, spettatori 800 circa. Ammoniti: Filosa, Scipioni, Monaco Di Monaco (AR) Bucri, Davi (PO). Calci d’angolo: 4-4. Recupero: 1’-2'