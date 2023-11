Delusione Amatrice Rieti. Foto. Club in silenzio stampa. Ora serve exploit per centrare i quarti di Coppa

RIETI - L'Amatrice Rieti perde la partita, ma “perde” anche la voce. Al termine del 3-1 in favore del Pomezia maturato al Green Park La Foresta (gara giocata a porte chiuse), la società ha ordinato il silenzio stampa fino a nuova comunicazione.

Una scelta che coinvolge non solo il tecnico e i giocatori, ma anche l'entourage societario, che con ogni probabilità vuole evitare distrazioni anche in vista del match di ritorno degli ottavi di Coppa Italia in programma mercoledì 8 novembre al 'Don Lino Puglisi' (ore 14,30) di Montespaccato, che vedrà gli amarantoceleste impegnati a ribaltare il 2-1 in favore dei biancoscudati maturato due settimane fa allo stadio 'Manlio Scopigno'.