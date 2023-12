Amatrice Rieti piazza un altro colpo: ecco Danilo Alessandro per l'attacco, ex Grosseto in B

RIETI - Danilo Alessandro ha detto sì all'Amatrice Rieti. La forte ala sinistra capitolina, classe '88, è l'ultimo colpo di mercato - in ordine di tempo - messo a segno dalla società di Tito Capriccioli, che alla ripresa della stagione sarà chiamata a difendere coi denti un primato attualmente condiviso con Montespaccato, Pomezia e Campus Eur.

Il profilo

Quattrocentoventinove presenze complessive, dalla serie B vissuta con la maglia del Grosseto tra il 2010 e il 2012 (35 presenze e 2 reti), all'Eccellenza col Mentana Jenne, per Danilo Alessandro i gol realizzati fin qui sono stati 164 e a beneficiarne sono state società del calibro di Cesena, Seregno, Taranto, Pro Piacenza, Campobasso e Casertana, ma anche Cynthialbalonga, Lumezzane e Sambenedettese, quest'ultima società di provenienza e dalla quale porta in dote 8 presenze e due gol.

L'utilizzo

Diversi i campionati vinti in carriera da Danilo Alessandro, che ha lasciato un ottimo ricordo di se soprattutto a Cesena e Seregno, altrettanti i titoli di capocannoniere vinti in carriera, a riprova del fatto che nonostante le sue 35 primavere, Alessandro è un calciatore che in Eccellenza specialmente, può ancora fare la differenza, consentendo al tecnico Vincenzino Angelone di avere una valida alternativa sia a Giovannini sull'out sinistro, che a Rossi come punta centrale.

Il calciatore è già a disposizione del club e il suo esordio potrebbe già avvenire il prossimo 7 gennaio a Montespaccato, nel primo scontro diretto del 2024 che potrebbe indirizzare la stagione degli amarantoceelste.