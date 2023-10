Amatrice Rieti, Angelone: «Giocata gara importante, vittoria legittima. La sconfitta di domenica è ormai alle spalle»

RIETI - Serviva vincere, all'Amatrice Rieti, per dimostrare che il passo falso di domenica scorsa allo 'Scopigno' contro il Campus Eur era solo un semplice incidente di percorso. Serviva vincere per annientare con largo anticipo una delle pretentendi al titolo di Eccellenza come il Valmontone 1921 e vittoria è stata: l'uno-due di Daniel Rossi, nel cuore della ripresa, ha tolto il fiato necessario ai capitolini per tentare di rientrare in partita e Vincenzino Angelone si gode questi tre punti, oltre che la prestazione superlativa dei suoi.

«Vittoria meritata - dice - dopo un primo tempo in cui abbiamo creato tanto, colpito una traversa e tenuto in mano il pallino del gioco. Nella ripresa i gol che sono il giusto premio per i ragazzi che sono stati in campo nel modo giusto e con la concentrazione adeguata, riscattando ampiamente la sconfitta di domenica scorsa. Ora dovremo essere bravi a comprendere che questo è l'atteggiamento da tenere sempre, riportando in campo quello che facciamo durante la settimana».