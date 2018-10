© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Soldi e solidarietà, il sindaco Filippo Palombini mostra i conti del Comune. 15 milioni, 452 mila e 600 euro è il totale delle somme donate da privati ad Amatrice da quel tragico 24 agosto 2016 fino al 31 luglio scorso. Ne sono stati spesi all’incirca la metà.Erano mesi che i consiglieri di minoranza chiedevano chiarezza sulle donazioni milionarie arrivate da tutto il mondo e Palombini, durante la seduta di venerdì, ha presentato una prima, sommaria ricognizione dei conti. “Abbiamo tre conti correnti dedicati all’emergenza terremoto: il 5050 per l’assistenza alla popolazione, il 5400 per “Adotta un’opera” e il 6000 “Un aiuto per Amatrice”.Sul primo conto sono confluiti 11.671.000 euro, sul secondo 3.398.00 euro e sul terzo 383.601 euro”. Dal conto più robusto, il 5050, sono stati fatti anche i prelievi più “robusti” tant’è che oggi a fronte di 11,6 mln ricevuti ne sono stati usati 7.018.000 dal che emergerebbe un residuo di 4.653.000. Ma in realtà i soldi disponibili sono 6.661.000, e quelli effettivamente a disposizione sono 7.200.000.