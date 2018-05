RIETI - Si è conclusa la visita in Gran Bretagna del sindaco di Amatrice, Filippo Palombini, che ha incontrato il Principe Carlo e la delegazione della Prince's Foundation. Il primo cittadino di Amatrice si è recato in visita a Poundbury, invitato all'incontro annuale dei vertici della Fondazione.



«Molto interessante la visita al nuovo quartiere di Dorchester, Poundbury - ha detto il sindaco a margine dell'incontro , costruito e progettato tra tradizione, innovazione e sostenibilità sociale. Molto positivo anche l’incontro con il progettista del master plan, Leon Krier. La Fondazione del Principe collaborerà con il progetto di Amatrice e sono stati definiti i dettagli della collaborazione e un primo programma. Il Principe Carlo in persona mi ha assicurato la volontà della sua fondazione di accompagnarci in questo percorso ora e nel futuro. E? una bellissima notizia. Torno molto soddisfatto».



Commenta Paola Santarelli, presidente della Fondazione Dino ed Ernesta Santarelli Onlus: «Nell’occasione dell’incontro a Poundbury ho regalato il libro dedicato ad Amatrice al Principe Carlo, gli ho raccontato che prima dell’estate uscirà il secondo volume. Molto soddisfacente ieri anche l’inizio attività con il Wmf».



«Presto verrà presentato un programma operativo di lavoro - dice il professor Giuseppe Amoruso, del Politecnico di Milano, che coordinerà il programma annuale di Intbau - Il Principe si è congedato augurandosi che la visita sia stata utile: sono stati presentati i progetti in corso da parte della Prince's Foundation. Interessante l'incontro tra il sindaco-ingegnere e il progettista di Poundbury Leon Krier».

