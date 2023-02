In Promozione, Amatrice espugna 1-3 il difficile campo del Real San Basilio

RIETI - L’Amatrice supera pieni voti il difficile test al “Giorgio Castelli” contro il Real San Basilio: al triplice fischio è 1-3. Il San Basilio cade per la prima volta in stagione fra le mura amiche. I rossoblù rimangono a -4 dal Settebagni e riprendono morale. È Simone Colangeli a prendersi la scena con una doppietta.

La gara. Parte male l’Amatrice: al 7’ un lancio lungo trova impreparata la difesa dei rossoblù. Cialucco raccoglie la sfera, vede Pezzotti fuori dai pali e con un tocco sotto fa 1-0. Dopo lo svantaggio, l’Amatrice si abbassa un po’, Pezzotti si impegna su qualche conclusione e tiene a galla il risultato. Il San Basilio colpisce anche una traversa con Nuovo. Con il passare dei minuti rialza la testa l’Amatrice: intorno al 42’ su fallo laterale sulla tre quarti, Colangeli di piatto imbuca sul palo più lontano dell’esterno difensore di casa. È 1-1 al termine della prima frazione.

Nella ripresa si gioca su altri ritmi e è l’Amatrice a far paura. Monaco sfiora un gol da cineteca. Al 10’ lancio lungo di Lenart per Pezzotti che mette in mezzo per Monaco che fa 1-2. Passano cinque minuti ed è ancora Amatrice: lancio lungo per Pezzotti che vede Monaco in area, il numero nove viene anticipato da un difensore, la palla si impenna, Amadio conclude male al volo ma la palla arriva sul solito Colangeli che è più lesto dei difensori e fa 1-3.

Le dichiarazioni del tecnico Vincenzo Angelone:

“Abbiamo vinto su un campo difficilissimo. Abbiamo sfatato un tabù. I ragazzi stanno crescendo dopo un mese difficile. Era molto importante vincere”.