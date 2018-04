RIETI - E’ un gemellaggio nato a seguito del sisma quello che ha visto ancora una volta insieme gli studenti del Centro di formazione professionale Alberghiero di Amatrice e i loro colleghi del Centro Formativo Provinciale Zanardelli di Ponte di Legno, in provincia di Brescia. Se un anno fa circa erano stati i reatini a raggiungere la Lombardia, questa volta l’accoglienza è toccata agli studenti dell’Istituzione formativa della Provincia di Rieti, capitanati dalla presidente Licia Alonzi.



Per gli ospiti è stato ideato un ricco programma, con numerosi appuntamenti per i 43 studenti e quattro accompagnatori.



I cuochi e camerieri hanno avuto la possibilità di visitare le bellezze del reatino e la Rieti Sotterranea.

Importante la tappa ad Amatrice dove gli studenti hanno visitato i luoghi così duramente colpiti dal sisma.

Hanno fatto sosta anche al Salumificio Sano e poi una visita al museo dell’olio di Castelnuovo di Farfa.

Protagonista del gemellaggio anche la solidarietà: con il ricavato di prodotti da loro realizzati, gli studenti di Ponte di Legno hanno raccolto nel corso dell’anno scolastico 2.500,00 euro, cifra donata al Centro di formazione professionale di Amatrice, oggi ospitato nella sede provvisoria di Rieti. I soldi, ora in un fondo vincolato, saranno utili per ripartire, una volta tornati, nella sede ad Amatrice.



«Si è trattato di esperenze importanti – sottolinea Anna Fratini, direttrice del Centro di formazione professionale Alberghiero di Amatrice – Abbiamo fatto conoscere ai nostri ospiti i piatti della tradizione amatriciana, con laboratori di cucina e sala. I ragazzi hanno potuto confrontarsi con coetanei che condividono le stesse passioni e anche dal punto di vista professionale, c’è stato uno scambio reciproco di esperienze e piatti tipici. Per entrambi è stata sicuramente una esperienza positiva, i rapporti con questo Istituto, che gestisce anche un albergo – scuola, proseguiranno di certo in futuro».

Giovedì 19 Aprile 2018



