L'Amatrice batte 6-0 il Passo Corese: sempre più vicino il grande salto. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Troppa Amatrice per il Passo Corese. Gli uomini di Angelone sistemano la pratica nel primo tempo: la voglia di proseguire la marcia è troppa ed a farne le spese è un Passo Corese che potrebbe subire anche un passivo maggiore se non fosse per le parate di Tranquilli nel secondo tempo.

Passeggiano sul velluto casalingo gli uomini di Angelone, sempre concentrati ed attenti: a 4 giornate dal temrine hanno 9 punti di vantaggio sul Sant'Angelo Romano e 10 sul Settebagni, che però deve giocare domani il match dell'undicesima di ritorno.

La gara

Si giocherà per tutta la partita tra il gelo ed un persistente nevischio: partono i padroni di casa sull’acceleratore ed è Amadio ad aprire le danze al 6’. Poi il solito Monaco Di Monaco di testa la mette dentro servito da Pezzotti che accorreva dalla sinistra. C’è gloria anche per Pezzotti che defilato dal fondo di sinistro la piazza dentro al 19’. Non poteva mancare all’appello il bomber Colangeli che rapace come al solito sottoporta insacca il 4-0 quando siamo al 30’. La quinta marcatura è firmata ancora da Amadio che servito da sinistra su lancio di nobile insacca la doppietta. A chiudere le pratiche del primo tempo è ancora capitan Colangeli che con un potente diagonale al 37’ sigla il 6-0.

Il secondo tempo è poco più di un allenamento con il Passo Corese che tenta di limitare i danni e con Angelone che da spazio alla panchina. Due occasioni d’oro per aumentare il bottino, le ha Colangeli ed una Pirozzi, ma Tranquilli le sventa evitando un passivo ancor più grave per il Passo Corese.

Le dichiarazioni del tecnico Angelone

«Era una partita che dovevamo vincere e così è stato - spiega l’allenatore dell’Amatrice Vincenzino Angelone - abbiamo avuto l’approccio giusto e chiuso la partita già al primo tempo. Adesso stacchiamo un po’ la testa per qualche giorno per riprendere dopo le feste pasquali con la consapevolezza che adesso come mai saremo padroni del nostro destino».

Il tabellino

Amatrice: A. Pezzotti, Santarelli, Nobile, Fiscaletti (16'st Filipponi), Di Francia (10'st Campagna), Di Gianfelice, M.Pezzotti (1'st Pirozzi), Monaco di Monaco (1'st Torre), Colangeli, Amadio (1'st Tiago). A disp. Cingolani, Martino, Cavallari, Capriccioli. All. Angelone

Passo Corese: Tranquilli (42'st Paganelli), Strazzieri, Jaquet Boschi, Schenone (1'st Rubbiani), Lecci, Terracina, Manna, Fratta, Amendola (37'st Nicoletta), Bamba (9'st Rinalduzzi), Tiberi. A disp. Francioni. All. Gerini

Arbitro: Fumi di Ciampino (De Salazar e Fiore di Roma 1).

Marcatori: Amadio 6' e 34'pt, Monaco di Monaco 14'pt, Pezzotti 19'pt, Colangeli 30' e 37pt, Nobile 34'pt.