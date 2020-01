RIETI - Pareggio per 1-1 tra Amatrice e Passo Corese: le due formazioni devono accontentarsi di un pareggio tutto sommato giusto, con gli ospiti più incisivi nel primo tempo e i padroni di casa che nella seconda metà del secondo tempo sono decisamente più vivaci e intraprendenti.



IL PRIMO TEMPO

Primo tempo non molto ricco di emozioni. Il Passo Corese decisamente più intraprendente, l'Amatrice più legnosa e meno costruttiva. Al 14' un tiro di Colangeli non spaventa il portiere del Passo Corese che al 17' ci prova con Italiano che scocca un potente tiro di poco fuori. Due minuti più tardi ancora pericolosi gli ospiti con un calcio d'angolo che finisce in porta, dove Pantarotto è attento nella parata. Al 28' l'episodio chiave del primo tempo: arriva un pallone in area e Vitale respinge la palla con un gomito. Il braccio è largo e il direttore di gara decreta il penalty che successivamente trasforma Ubertini. La prima frazione non offre particolari emozioni in quando ad occasioni da rete.

LA RIPRESA

Il secondo tempo si riapre nel segno del Passo Corese che al 4’ con Italiano potrebbe chiudere la partita, ma la palla finisce sulla traversa e da lì comincia il forcing dell’Amatrice. Gli uomini di Benigni vengono schiacciati indietro e dopo un diagonale di Colangeli a 36’ poco fuori, al 40’ anche se in mischia, l’Amatrice recupera il prezioso pareggio con Brucchietti che la butta dentro. Da qui (complice il recupero per l’infortunio di Recchia) sono dieci minuti di martellamento rossoblù che ci concretizza in almeno quattro nitide occasioni da gol: ma il punteggio rimane inchiodato sul 1-1.

I COMMENTI

Romeo Bucci, allenatore Amatrice: «Il primo tempo siamo stati un po’ timidi e nervosi, forse perché la posta in gioco era alta. Però nel secondo tempo, specialmente negli ultimi venticinque minuti ho visto cuore e carattere. Queste sono le prestazioni da fare in casa, forse dovevamo abbassare il piede sull’acceleratore prima».

Fabrizio Benigni, allenatore Passo Corese: «Nel primo tempo siamo andato molto bene. Nel secondo potevamo chiudere la partita nell’episodio con la traversa che ha fatto svoltare la partita e nella seconda metà del secondo tempo l’Amatrice ci ha messo in difficoltà, anche il loro gol è stata una carambola fortuita, ma non eravamo arretrati troppo e non riuscivamo a salire».

IL TABELLINO

Amatrice: Pantarotto, Fabiani, Cenfi (38’ st Gianfelice), Brucchietti, Vitale (24’ st Santonastaso), D'Amelia (9’ st Scadaoni), Pietrangeli S. (9’ st Pirozzi), Bengala, Colangeli, Recchia (30’ st Bucci), Pezzotti. A disp. Santarelli, Pietrangeli T., D'Alfonsi, Dolce. All. Bucci

Passo Corese: Somma, Salerno, Panta, Barbetti (38’ st Rulli), Manna, Melone (22’ st Caprioli), Ubertini, Filippi, Proietti, Ceccarelli (18’ st Berardi), Italiano (41’ st Mennuni). A disp. Vittori, D’Ippolito, Magrini, Montagno, Forti. All. Benigni

Arbitro: Benevelli di Modena (Degli Abbati e Pastoressa).

Reti: 29' pt Ubertini (PC) su rigore, 40' st Brucchietti (A);

Note: ammoniti D’Amelia, Bengala, Recchia (A), Barbetti, Ubertini (PC)

