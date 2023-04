Amatrice, è 0-0 a Roma contro lo Sporting Montesacro. Domenica secondo match point per l'Eccellenza

RIETI - Domenica match point in casa per l'Amatrice Calcio, fermata a Roma sullo 0-0 da uno Sporting Montesacro che non ha sfigurato contro la capolista.Primo tempo con l'Amatrice che sale subito in cattedra e cerca di forzare il gioco, un paio di occasioni con tiri in porta che non preoccupano molto i padroni di casa. Sporting Montesacro che cerca di giocare e si affaccia nell'area dell'Amatrice.Nel secondo tempo i padroni di casa proseguono il forcing con l'Amatrice che controlla abbastanza agevolmente anche subendo più di una sortita da parte degli ospiti che al 20' sfiorano il gol ma il tiro in mischia viene miracolosamente ribattuto da Pezzotti che salva i suoi. Ma anche l'Amatrice non rimane a guardare e poco più tardi ha una golosa occasione sottoporta sciupata da un pimpante Cavallari. La girandola di cambi del secondo tempo non lascia scossoni e gli amatriciani alla fine conquistano un punto in attesa della sfida di domenica che diventerà già decisiva per il titolo.«Il primo tempo bene, abbiamo tenuto bene la palla, creato diverse situazioni da gol ma non siamo stati bravi e fortunati ad andare in vantaggio - spiega l'allenatore dell'Amatrice Vincenzino Angelone - nel secondo tempo un po' meno, abbiamo difeso bene, avevamo gli spazi per poter far male ma non siamo stati bravi a sfruttarli. Comunque un pareggio importante, in un campo difficile che ci fa continuare il nostro cammino sulla scia di risultati positivi. Adesso mancano tre gare alla fine, mancano tre punti e speriamo, già da domenica in casa nostra, di poter fare la prestazione a cui siamo abituati, per poter vincere la partita e festeggiare magari, con tutti gli scongiuri possibili, la vittoria del campionato».