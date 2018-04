di Raffaella Di Claudio

RIETI - Una nuova biblioteca comunale per Amatrice. Sarà inaugurata da Amazon lunedì 23 aprile nel piazzale dell’ex Alberghiero. La realizzazione, si inserisce nell’ambito del progetto, promosso dalla multinazionale a stelle e strisce insieme all’università di Udine, denominato “Un eBook per Amatrice, che vede nella creazione della biblioteca proprio il suo tassello conclusivo.



L’INAUGURAZIONE

L’appuntamento è fissato per lunedì 23 aprile alle ore 11, proprio nella sede della nuova biblioteca che sorge di fronte al palazzo del Comune. Ambasciatore speciale dell'evento sarà inoltre il Premio Strega Giovani 2014 Giuseppe Catozzella che incontrerà gli studenti di Amatrice, invitati all’evento.



Parteciperanno il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi e Veronica Pirola, Kindle Content Manager per Amazon Italia. Saranno presenti anche i partner che hanno reso possibile l’iniziativa.

