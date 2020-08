Amatrice Calcio riceve l'abbraccio dell'Aquila. Mister Bucci: «Striscione molto importante, la città ci è stata sempre molto vicina»

RIETI - L'amichevole giocata oggi pomeriggio, 23 agosto, al “Gran Sasso d’Italia” tra L’Aquila e Amatrice è terminata 3-0 per gli abruzzesi. Ma già il risultato di un'amichevole lascia il tempo che trova. Oggi ancor di più, visto il gemellaggio tra le due società nato dalla tragedia del terremoto che ha colpito entrambe le popolazioni.

Sugli splati è stato esposto dai tifosi aquilani uno striscione: «24.08.2016....per Amatrice e la sua gente! 24.08.2020....L’Aquila sarà sempre presente!» che vuole ribadire la vicinanza nel momento delle celebrazioni per il quarto anniversario del sisma.

«L’Aquila calcio ci è sempre stato vicino - afferma mister Romeo Bucci - Ovviamente non parlo solo della società: tutta la città ci ha dato una grande mano per rialzarci. Mi ricordo che la notte di quel tragico evento molti aquilani sono venuti ad Amatrice per scavare sotto le macerie. Tra noi c’è un gemellaggio forte e molto sentito. Per la partita peccato si sia dovuta svolgere a porte chiuse, sarebbe stata una bella manifestazione. Un altro particolare è il nostro pulmino con il quale facciamo le trasferte: ci è stato donato gli ultras dell’Aquila. Lo striscione è stato un gesto davvero molto importante, hanno ribadito il gemellaggio e la loro vicinanza».



Ultimo aggiornamento: 20:33

