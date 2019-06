RIETI - Il Grifoni approda in consiglio comunale. Approvata sabato la delibera che punta a fissare cosa dovrà contenere l’ospedale e soprattutto dove sarà ricostruito.



«Il nuovo Grifoni dovrà contenere tutto quello che aveva prima - ha detto l'assessore alla Sanità Bufacchi - e per farlo in linea con le attuali tendenze e spazi, ci sembra sconsigliabile l’attuale localizzazione».



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE

DI RIETI DE IL MESSAGGERO IN EDICOLA

OGGI, LUNEDI' 24 GIUGNO © RIPRODUZIONE RISERVATA