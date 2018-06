RIETI - «Rifare il Grifoni dov’era? E’ un errore colossale, un puntiglio. Reggere in quel contesto era difficile già negli anni Novanta, figuriamoci oggi. E’ come se a Rieti, dovendo rifare il de Lellis, lo ricostruisse in centro storico dove stava l’ospedale vecchio. Gli amministratori comunali di Amatrice hanno mai letto cosa scriveva Umberto Veronesi sui nuovi ospedali?».



Massimo Fraioli, chirurgo, direttore sanitario del Grifoni fino al 1997, è un fiume in piena: «Seguo il dibattito in corso su Il Messaggero e non mi capacito: so che sabato c’è un consiglio comunale e l’argomento non è neppure all’ordine del giorno. Eppure la collocazione del nuovo ospedale è decisiva. L’idea di spostare il Grifoni al don Minozzi era buona. Lasciarlo dov’è perché bisogna fare in fretta per non perdere i finanziamenti del governo tedesco mi sembra strumentale. Ma che ci vuole in un contesto come quello di Amatrice a votare una variante di piano regolatore? Torrita d’Amatrice ha già la zona artigianale. Mettere lì l’ospedale significherebbe farne un polo di sviluppo per l’intera area, un po’ la Passo Corese delle terre alte».



Ma lei da ex direttore sanitario del Grifoni come se lo immagina un ospedale nuovo lassù?

«Non io – stoppa Fraioli – ma personalità del calibro di Veronesi e Renzo Piano: il territorio può essere attrezzato con centri di riabilitazione, di prima diagnosi, di prevenzione, di filtro del primo soccorso. Dimentichiamolo, il Grifoni: lo dico io che nel 1996 contai 700 interventi chirurgici e nel 1997 eseguii l’ultimo parto. Avevamo fior di professionisti, ma quello, da un punto di vista sanitario, era un altro mondo. Oggi col criterio delle casistiche e gli standard di sicurezza sarebbe folle pensare di poter nascere ad Amatrice o farsi operare lì di colon retto».



Cosa dovrebbe esserci dentro quell’ospedale?

«Un centro di riabilitazione post acuzie in regime di ricovero per infartuati, pazienti colpiti da ictus o vittime di incidenti stradali. Siamo a quasi mille metri, in un contesto ambientale molto bello: il modello può essere quello dell’ospedale di Sondolo. Trenta, quaranta posti letto per la riabilitazione, postazione che Rieti non ha mai avuto pur avendone la sanità locale e laziale un bisogno disperato, e altri 10 posti letto a servizio di un posto di primo soccorso. Ne ero convinto già nel ‘97. Oggi ne sono certo: è su questo che bisogna puntare, dandogli una collocazione adeguata, facilmente accessibile e con molto spazio intorno. Amatrice potrebbe diventare un polo di attrazione anche rispetto al versante marchigiano. Rifare il Grifoni dov’era è quanto di più miope ci possa essere».



Sabato 30 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:25



