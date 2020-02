© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Una folla commossa di centinaia di persone ha affollato il palazzetto dello sport per l'ultimo saluto ad Emiliano Stecconi, il giovane allevatore trovato morto nella stalla di famiglia lo scorso 28 gennaio ed uno degli eroi che il 24 agosto del 2016 collaborarono a scavare tra le macerie.La cerimonia è stata officiata dal Vescovo di Rieti Domenico Pompili, anche lui visibilmente addolorato per questa perdita cha ha segnato così tanto la comunità amatriciana. Stamattina lutto cittadino e tutti a salutare Emiliano, anche dai comuni dei dintorni, con numerose lettere di ricordo ed attestati di stima che sono stati letti al termine della funzione.Come già reso noto dalla famiglia, durante il funerale sono state raccolte offerte che saranno devolute «in favore di strutture ospedaliere del Comune di Amatrice».Oltre al giorno del funerale, è possibile donare sul conto corrente IT 3700832773470000000005400.