RIETI - Il neo sindaco Fontanella sceglie la giunta. Massimo Bufacchi sarà assessore esterno (come già annunciato in campagna elettorale) con delega: sanità, personale, organizzazione uffici e servizi; Bufacchi ricoprirà anche il ruolo di vice sindaco.



Giambattista Paganelli (che ricoprì già la carica di assessore nella prima giunta Pirozzi dal 2004 al 2009) sarà l'altro assessore: a lui demandata la competenza dei servizi sociali e dei servizi manutentivi in gestione diretta. Ultimo aggiornamento: 15:36