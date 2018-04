di Fabio Calcioli

RIETI - Consiglio comunale ad Amatrice, presso la tendostruttura accanto al Centro operativo comunale. Al primo punto dell’ordine del giorno è stata comunicata dal sindaco Sergio Pirozzi la nomina a vicesindaco e assessore dell’ingegnere Filippo Palombini, già consigliere comunale. Successivamente si è data risposta all’interrogazione del consigliere Stefano Pompei sulle modalità di utilizzo delle donazioni liberali pervenute al Comune di Amatrice a seguito del sisma dell’agosto 2016.



La risposta dell’ente è stata nei termini dei dati già noti e pubblicati sul sito istituzionale e, a precisa richiesta di avere un elenco pubblico dei donatori, si è risposto che ciò non è possibile a causa della normativa nazionale sulla privacy. Pompei si è dichiarato parzialmente soddisfatto. Si è poi discussa la variante al Piano regolatore generale per la costruzione della Casa della montagna e del Centro polifunzionale nell’area che un tempo ospitava le scuole. Con questa deliberazione il Cai e la Croce rossa possono indire la gara di appalto e si chiude la conferenza dei servizi.



A margine della discussione Pirozzi afferma che questa vicenda deve far riflettere ed essere da sprone ad un ragionamento sulla semplificazione delle procedure e che tutte queste lungaggini disincentivano la costruzione di opere a servizio della collettività. Dopo aver approvato un’alienazione di relitto stradale in frazione Crognale si è avviato la procedura di incompatibilità a carico del sindaco Pirozzi tra la carica di sindaco e di consigliere regionale.



Pirozzi ha 10 giorni di tempo per risolvere la situazione e, in caso di opzione a favore del consiglio regionale, la giunta attuale rimarrebbe in carica fino alla scadenza naturale della legislatura e i poteri del sindaco andranno al suo vice Filippo Palombini. In questo modo si eviterebbe la procedura del commissariamento.

