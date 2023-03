Amatrice dilaga con il Grifone Gialloverde: 5-0 e resta in vetta. Tabellino, commenti e foto

RIETI - L’Amatrice asfalta in casa il Grifone Gialloverde e risponde al Settebagni mantenendo il primato in classifica. Poco possono i romani contro gli amatriciani che dilagano nel secondo tempo.

Partenza della gara abbastanza equilibrata con il Grifone che tenta di difendersi dalle sortite amatriciane. Dopo un’occasione con Fiscaletti al 20’ che di testa conclude poco alto di testa, al 24’ arriva la rete che sblocca la gara: assist di Filipponi che si invola dalla sinistra, Cavallari conclude di piatto in rete. Al 31’ secondo schiaffo degli amatriciani, Monaco Di Monaco raccoglie in area la palla e poi dipinge un delizioso pallonetto che vede battuto D’Artibale. La doppietta spegne gli ospiti e al 35’ per poco non arriva il tris con Cavallari che in rovesciata conclude poco sopra la traversa.

Nel secondo tempo ancora Amatrice: al 15’ prova Santarelli con tiro da lontano ma respinge D’Artibale. Al 34’ il neo entrato Colangeli rimedia un rigore che trasforma alla perfezione siglando il tria amatriciano. Ancora il bomber amatriciano fredda il Grifone al 38’ con il poker grazie ad un pregevole assist di Pirozzi che si era involato sulla destra. La manita dell’Amatrice arriva al 45’ con il primo gol della stagione per Torre che da corner battuto da Pezzotti, incorna di testa ed insacca la reta che conclude la gara sul 5 a zero.

«Era una partita che dovevamo vincere, anche visti i risultati sotto di noi - spiega mister Angelone - siamo entrati in campo con lo spirito giusto, loro hanno difeso fino al secondo gol poi ci hanno lasciato gli spazi per poter poi andare a chiudere la gara. Adesso ci godiamo la vittoria, il primo posto in classifica e da martedì ricominceremo a lavorare per la gara di domenica prossima».

Il tabellino

Amatrice: A.Pezzotti, Santarelli, Filipponi (1'st Nobile), Fiscaletti (37'st Pirozzi), Lenart, Di Francia, M.Pezzotti, Pagliuca (10'st Di Gianfelice), Monaco di Monaco (25'st Torre), Cavallari (21'st Colangeli), Amadio. A disp. Cingolani, Martino, Cofiego, Campagna. All. Angelone

Grifone Gialloverde: D'Artibale, Scancella (1'st Marra), Spadano, Loscalzo (31'st Carice), Varsalona, Valentino, Caleffi, Politi (1'st Abruzzetti), Marzocchi (35'st La Malfa), Cosi, Cacchioni (26'st Randazzo). A disp. Rosati, Belfiori. All. Berruti

Arbitro: Tavassi di Tivoli (Fadale di Tivoli e D'Andrea di Viterbo).

Marcatori: Cavallari 24'pt, Monaco di Monaco 31'pt, Colangeli 34'st (rig.) e 38'st, Torre 45'st.

Note. Ammoniti: Caleffi, La Malfa (G). Filipponi, Cavallari (A).