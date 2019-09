Ultimo aggiornamento: 14:58

RIETI - "Palla lunga e pedalare". Antonello Battella, il fratello di Pepo, sulla sua pagina Facebook continua il suo dialogo immaginario con Alfredo, morto lo scorso 12 settembre in seguito a un improvviso malore in campo durante una gara d'allenamento tra Valle del Peschiera e Monte San Giovanni.E nel "raccontargli" come procedono i progetti che lui e la sua famiglia hanno pensato e messo in pratica per onorare la sua memoria, lo informa "con piacere che gioca con noi anche la Asd Amatrice, dalla quale abbiamo ricevuto in donazione un defibrillatore (nella foto) da mettere a servizio della nostra comunità. Da loro possiamo imparare molto, in termini di forza, coraggio, resilienza territoriale" .Antonello poi conferma che "inviteremo la squadra di Amatrice all’evento che faremo l’anno prossimo nel tuo nome. Daremo vita a nuovi circuiti di solidarietà. Giocheremo in tantissimi, tutti insieme e a tutto campo!".