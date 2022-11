Amatrice, crollo hotel Roma nel sisma: condanna per l'unico imputato in vita

RIETI - Condanna a 5 anni e 6 mesi per l'84enne Ottaviano Boni, unico imputato in vita per il crollo del noto Hotel Roma di Amatrice, venuto giù la notte del sisma del 24 agosto del 2016. Sotto le macerie persero la vita sette persone.

Questa la sentenza del primo grado di giudizio emessa dal tribunale di Rieti (giudice Alessio Marinelli). L'ingegnere Ottaviano Boni, all’epoca dei fatti direttore dei lavori, doveva rispondere - assistito dal proprio legale di fiducia Marco Oliveti del foro di Roma - allle accuse di omicidio e disastro colposo. Avvocato di parte civile, Equizi .