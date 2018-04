di Alessandra Lancia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RIETI - Amatrice adesso è un po’ più vicina: la riapertura al traffico di Corso Umberto, in vigore da venerdì, ripristina l’originale e più diretta via di accesso al paese dalla statale Salaria, ancora interrotta dalla drammatica notte del 24 agosto 2016, quando il terremoto rase al suolo il centro storico e spaccò in due il paese. Fin qui, per raggiungere Amatrice bisognava passare o da Casale Nibbi oppure da Retrosi, allungando il percorso di almeno venti minuti. Ora si può rifare la...