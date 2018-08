di Alessandra Lancia

RIETI - Consiglio comunale a tinte forti quello in corso ad Amatrice, con il consigliere Francesco Di Marco che a nome del gruppo di minoranza ha chiesto le dimissioni del sindaco facente funzione Filippo Palombini.



«Avevamo chiesto al sindaco Palombini il coinvolgimento nelle decisioni la cittadinanza e l’opposizione, segnando una discontinuità con l’amministrazione Pirozzi. Una discontinuità di metodo e di merito che non c’è stata. Per questo chiediamo a Filippo Palombini di rassegnare le dimissioni così da permettere il commissariamento: una circostanza estrema ma almeno autentica e utile nell’ordinaria amministrazione, che poi altro non è che la vita quotidiana dei cittadini».



Di Marco, nel documento sottoscritto anche dal consigliere Stefano Pompei (assente però dalla seduta) ha ripercorso le ultime fasi dell’amministrazione, contestando la scelta di evitare il commissariamento seguita alla elezione di Pirozzi in consiglio regionale, e successivamente la scelta di chiamare in giunta due assessori tecnici. «Ad oggi siamo a una giunta comunale formata da un sindaco non eletto e da due assessori esterni, non solo perché non eletto ma pressoché estranei alla vita quotidiana della nostra comunità – ha detto Di Marco – viene da chiedersi perché aver voluto evitare il commissariamento prefettizio se di fatto lo stesso sindaco sta commissariando Amatrice?».



Da Palombini nessuna risposta nel merito, solo l’assicurazione che la richiesta sarebbe stata messa all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale.

Giovedì 23 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:48



