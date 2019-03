© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - “Restiamo basiti ed esterrefatti nel leggere le affermazioni rilasciate dal Vice-Sindaco F.F di Amatrice Filippo Palombini nei confronti dell’ex Sindaco Sergio Pirozzi. Ci sembra un post fuori luogo, strumentale ed inadeguato, specialmente se scritto da colui che ricopre la carica attuale proprio perché Sergio Pirozzi e la sua squadra gli avevano accordato la propria fiducia”. Così in una nota congiunta parlano i consiglieri di maggioranza del Comune di Amatrice, Mara Bulzoni, Alessia Santarelli, Federico Capriotti, dopo il botta e risposta tra Palombini e Pirozzi di oggi.“Dispiace che sia proprio un membro di quel gruppo ad additare Pirozzi di non aver fatto nulla per Amatrice, di essere in consiglio regionale al fine di perseguire obiettivi di natura personale -continuano i tre consiglieri nella nota- Dispiace ancora di più perché Pirozzi è lo stesso Uomo che si è privato della famiglia, della fame, del sonno, insomma della vita per tantissimi mesi solo per il bene di Amatrice, a lui dobbiamo molto tutti!”.“Con questo comunicato quindi ci dissociamo da quanto dichiarato dal Facente Funzioni -concludono i consiglieri- Ringraziamo e stimiamo l’operato dell’ex Sindaco Sergio Pirozzi della cui onestà intellettuale, politica e personale non abbiamo mai dubitato, amico e fautore di tante battaglie per le nostre amate terre”.