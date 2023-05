Amatrice conclude la stagione contro il Tor Lupara (0-1). Al Tilesi il presidente Coni Lazio Viola. Foto

RIETI - Tor Lupara ancora fatale per l’Amatrice Calcio, battuta 0-1, in casa nell’ultimo impegno stagionale. Partita equilibrata ma hanno fatto la differenza le motivazioni, con i ragazzi di Angelone ormai proiettati sul prossimo campionato di Eccellenza.

La partita

Prima della partita il Tor Lupara si è complimentata con l’Amatrice per la vittoria del campionato, consegnando una maglia ricordo con tanto di dedica al Presidente Tito Capriccioli e poi l'esibizione della Banda Citta dell'Amatrice che ha suonato l'inno di Mameli. Poi inizia il match: formazione un po’ rimaneggiata per Angelone, rimane fuori Pezzotti non al meglio e Cingolani in porta dal primo minuto. Partita equilibrata nel primo tempo e con occasioni da entrambi i fronti.

Nel secondo tempo il copione non cambia di molto, finché arriva la ghiotta occasione per il Tor Lupara che nel corso di una mischia in area trova una conclusione chirurgica di De Paola al 15’ che lambisce il palo ed insacca per il vantaggio degli ospiti. L’Amatrice non vuole concludere con una sconfitta e spinge sull’acceleratore: prima Nobile al 23’ con un diagonale respinto da Francabandiera. L’estremo difensore del Tor Lupara si supera allo scadere: è il 44’ e Monaco Di Monaco incorna da calcio d’angolo ma trova la miracolosa parata che consegna la vittoria al Tor Lupara.

Le autorità

Nell’intervallo tra le due frazioni il breve momento istituzionale che ha visto la partecipazione del presidente Coni Lazio Riccardo Viola che ha fatto i complimenti alla società: «Una bella soddisfazione per la popolazione ma anche per noi che vediamo che Amatrice c’è».



Poi la parola al sindaco di Amatrice Giorgio Cortellesi che ha fatto un parallelismo tra la vittoria sportiva ed il futuro della prossima ricostruzione. «Un risultato per la società ma soprattutto per la comunità: essenziale portare avanti questi progetti sportivi fino al raggiungimento di una normalità che auspichiamo ritorni. Amatrice rappresenta sé stessa e il dolore che abbiamo sofferto in questi anni” ha detto Tito Capriccioli