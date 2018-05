RIETI - Wind Tre, in collaborazione con il Comune di Amatrice, ha progettato e realizzato un impianto, denominato “Repeater Lte 800mhz Mimo”, per potenziare la copertura 4G all’interno del nuovo Polo del Gusto, luogo simbolo del borgo reatino, una scommessa vinta per rilanciare, dopo il terremoto del 2016, le principali attività di ristorazione di Amatrice.



La nuova infrastruttura di Wind Tre permette di aumentare significativamente, dopo gli interventi successivi al sisma, la velocità di banda trasmissiva disponibile sia in download sia in upload. Una “donor antenna” e una coppia di “coverage antennas”, in particolare, assicurano un servizio di rete uniforme su tutta l’area Polo del Gusto. Le performance riscontrate, consentono un notevole incremento della velocità 4G, oltre ad una più completa ed efficace copertura generale del territorio.



Filippo Palombini, sindaco facente funzioni di Amatrice, si dice «grato, a nome dell'intera cittadinanza di Amatrice, a Wind Tre per questo impianto moderno e funzionale. La tecnologia è ormai un elemento che fa parte della quotidianità di ciascuno di noi, aggiunge, e dotare il nostro Polo del Gusto di un importante potenziamento della copertura 4G significa sostenere concretamente il turismo, che ad Amatrice è sempre stato un elemento fondamentale per la crescita dell'economia locale».

Mercoled├Č 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:15



© RIPRODUZIONE RISERVATA