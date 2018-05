di Emanuele Faraone

RIETI - E’ in corso ad Amatrice il casting per la nuova fiction in lavorazione per Rai 1 «La compagnia del cigno» che sarà diretta dal regista Ivan Cotroneo.



Oggi nell’area adiacente al Pass (posto di assistenza socio sanitaria) di Amatrice la produzione Indigo film e RaiFiction hanno allestito un casting per selezionare le comparse in vista delle riprese in programma nei primi giorni del mese di giugno.



Una fiction televisiva dedicata al mondo della musica ed in particolare incentrata sulle storie di sette giovani del conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, uno di questi appunto sarà Matteo (interpretato da Leonardo Mazzarotto) che, dopo il terribile terremoto di Amatrice, si trasferisce a Milano per studiare violino.

Venerdì 25 Maggio 2018



