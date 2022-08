Dopo l'incidente Samuele Maccioni riparte da Amatrice: «Ho tanta voglia di rimettermi in gioco»

RIETI - L'Amatrice fissa un ulteriore colpo di un ottimo mercato. Il ds Mattia Di Loreto riesce a riportare in terra reatina un buonissimo giocare come Samuele Maccioni, che, cresciuto nelle giovanili del Rieti si è poi diretto molto giovane nei vivai di società professionistiche per ampliare il bagaglio delle esperienze. Dopo circa dieci anni torna a vestire la maglia di una società reatina.

La nota del club

L'Amatrice Calcio annuncia l'acquisto del centrocampista Samuele Maccioni

Il centrocampista Samuele Maccioni è un giocatore dell'Amatrice Calcio. Classe 1998, ha avuto esperienze con l'under 19 (Latina e Frosinone), con il Catania (serie C), Borgosesia e Acireale (serie D) e con la Virtus Cupello (Eccellenza).



«Dopo l'incidente che mi ha tenuto lontano dal campo per un anno, il grande progetto che sta mettendo in campo l'Amatrice Calcio mi ha motivato ancora di più nella scelta - dichiara Maccioni - ho tanta voglia di ripartire, di mettermi in gioco e la fiducia che mi ha dato la società è sicuramente una spinta ulteriore per iniziare questa stagione».

«Samuele è un combattente e un giocatore che ad Amatrice riuscirà a dare il suo prezioso contributo -commenta il ds Mattia Di Loreto - sono contento che abbia accettato questa sfida e certo che la squadra che stiamo costruendo è fatta prima di tutto da uomini prima che da giocatori».