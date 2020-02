RIETI - Non basta una prestazione di livello contro il Riano per vincere: l’Amatrice per due volte in vantaggio viene riacciuffata sul pari e poi subisce il 3-2 che consegna una sconfitta ingiusta, ma segnata da un paio di errori che si sono rivelati fatali per gli amatriciani che domenica sono attesi sul campo de La Rustica, la prima della classe.



IL PRIMO TEMPO

LA RIPRESA

I COMMENTI

Romeo Bucci, allenatore Amatrice

Damiano Forte, allenatore Riano Calcio

Partenza dinamica per le due squadre che nei primi venti minuti di gioco non creano occasioni degne di nota: l’Amatrice impegna il Riano non consentendo agli ospiti lo svolgimento della manovra. La seconda metà della prima frazione è segnata dalla maggiore verve in attacco dell’Amatrice: l'azione più eclatante è il tiro a filo di palo di Jobe che fa per un attimo illudere la tribuna del Tilesi su un possibile gol.Nel secondo tempo tutte le marcature: apre le danze l’Amatrice che con Pirozzi raccoglie la palla e al 6’ la piazza con precisione alle spalle di Botti. Quattro minuti più tardi ancora Pirozzi ha l’opportunità di tirare da lontano ma coglie in pieno il palo. Al 13’ il Riano grida al gol fatto, ma sul tiro in mischia di Fiorentini, Santarelli compie il miracolo. Al 24’ su calcio d’angolo arriva la rete del pareggio degli ospiti con De Simone su colpo di testa. L’Amatrice replica subito e al 26’ Colangeli diventa assistman per Jobe che trafigge Botti. La partita sembra in mano dell’Amatrice ma al 34’ arriva il gol di Cantoni su punizione: il tiro viene deviato dalla barriera amatriciana che si muove e Santarelli non può nulla contro la palla che viene svirgolata in rete. Al 37’ la capitolazione dell’Amatrice che perde palla a centrocampo durante un’azione d’attacco, innescando il contropiede avversario che si concretizza con la rete di Giulitti. Nel fine arriva anche l’espulsione diretta per l’appena subentrato D’Amelia.: «L’ennesima partita in cui non meritavamo di perdere. Abbiamo avuto l’episodio sfavorevole del palo e poi gli ultimi due gol dovuti a nostre disattenzioni. È un vero peccato, anche visto come avevamo giocato l’ottimo primo tempo».: «L’Amatrice ha disputato una bella partita: nel primo tempo non ci hanno permesso di giocare ma nel secondo tempo la nostra condizione fisica migliore per fortuna ci ha permesso di ribaltare il risultato».

IL TABELLINO

Amatrice: Santarelli, Fabiani (42’ st Pietrangeli S), Cenfi (30’ D’Alfonsi), Brucchietti, Mboup, Pirozzi, Jobe (30’ st Pica), Bengala, Colangeli, Gianfelice, Pezzotti (39’ st D’Amelia). A disp. Pantarotto, Pietrangeli T., Vitale, Bucci, Dolce. All. Bucci

Riano Calcio: Botti, Cirasella (13’ st Fiorentini), Festa, Cicinelli (48’ st Marzicola), Salvatori (5’ pt D’Andrea), Vinasi, Cantoni, De Simone, Giulitti, Marconi, Masciarelli. A disp. Pesci, Sinibaldi, Croce. All. Forte

Arbitro: Franciosa di Ciampino (Maccari e Briozzo).

Reti: 6' st Pirozzi (A), 24’ st De Simone (R), 26’ st Jobe (A), 34’ st Cantoni (R), 37’ st Giulitti (R)

Note: espulso D'Amelia (A); ammoniti Cenfi, Mboup, Pantarotto, Pirozzi, Gianfelice (A), Vinasi, De Simone, Cirasella, Giulitti, Ceci (R).

Ultimo aggiornamento: 18:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA