Ultimo aggiornamento: 18:47

RIETI - L’Amatrice Calcio inizia la preparazione con la Coppa Italia vinta dalla Lazio. Oggi pomeriggio, 8 agosto, è iniziato il lavoro dei rossoblù che sotto la guida di Romeo Bucci hanno iniziato a macinare minuti di corsa in vista dell’inizio della stagione in Promozione. Prima di cominciare, il saluto del dirigente della Lazio, Luigi De Sanctis, che grazie al benestare del presidente Claudio Lotito ha portato la coppa ad Amatrice (fino al 10 agosto). Foto di gruppo con il trofeo e poi tutti a lavorare in campo.Presente anche il consigliere comunale Piergiuseppe Monteforte che ha voluto salutare i ragazzi e fare un in bocca al lupo per l’inizio della stagione agonistica. Visita a sorpresa sul terreno di gioco del Paride Tilesi anche degli ultras de L'Aquila, che oggi erano in visita ai campetti realizzati con il contributo degli ultras d’Italia e che hanno approfittato per salutare giocatori e mister.