Rieti, al Tilesi si rinnova il derby Amatrice-Bf Sport. Bucci: «Sfruttare fattore campo». Pompili: «Non ripetere gli errori»

RIETI - Clima derby tra le mura del Tilesi: Amatrice, padrone di casa, sfida la Bf Sport. Gara che si prospetta ricca di emozioni, quella della IV giornata di Promozione. L’ingresso è riservato solo ai tesserati.

Amatrice- Bf Sport (Ore 15:30, arbitro Ventrone di Roma 1)

Tutto pronto per un derby da non perdere. Le due compagini si accompagnano già da tre anni. Dopo la prima categoria, questa è la loro seconda stagione di Promozione. I rossoblù padroni di casa sono in ottima forma (lo dimostra il 6-1 sul cmapo del Torre Angelo, però non omologato per un preannuncio di reclamo del club romano), gli ospiti gialloneri vengono da due pareggi consecutivi (prima a Poggio Mirteto, al Gudini col Futbol Montesacro). Fra le fila dell’Amatrice indisponibile solo Gianfelice, mentre in casa Bf Sport è infortunato Giacani.

Le aspettative

Le parole di mister Romeo Bucci: «Si rinnova un derby che ci portiamo dietro dalla Prima categoria. Stiamo vivendo la vigilia di questa gara in un modo diverso. Loro sono un’ottima squadra ma noi dal canto nostro cercheremo di farci trovare pronti. Dobbiamo sfruttare il fattore campo per fare la prestazione e per portare via i tre punti che sono fondamentali. In casa siamo obbligati a strappare più vittorie possibili».

Il tecnico Roberto Pompili: «Mi aspetto una gara particolarmente difficile per via del valore assoluto dell'avversario che, leggendone la rosa, non credo di sbagliare indicandolo tra i protagonisti del girone, ed ancora, per via di una condizione, la nostra, ben lungi dall’essere ottimale. La speranza è di aver fatto tesoro degli errori commessi domenica scorsa».

