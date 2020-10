Rieti, Amatrice batte 2-0 Bf Sport nel derby del Tilesi. Tabellino, commento dei tecnici e foto

RIETI - L'Amatrice in casa vince il derby contro il Bf Sport: gli amatriciani più tonici hanno creato diverse occasioni, i reatini assenti in fase offensiva hanno cercato di reagire dopo i due gol ma anche fisicamente non si è vista una squadra in grado di impensierire la formazione amatriciana che vince ancora tra le mura casalinghe.



Primo tempo decisamente dominato dall'Amatrice Calcio che segna subito al 4': Triangolo in area di rigore tra Ferrari e Colangeli: è quest'ultimo a chiudere ribadendo in rete. I padroni di casa continuano a spingere sempre con il solito Ferrari che al 9' di testa impegna il portiere del Bf. Ci riprova sempre Panitti di testa poco in alto al 16'. Poi è Salvato a rubare la scena per il due volte: al 29' conclude ben due volte in diverse azioni ma l'estremo di difensore del Bf si fa trovare attento. Il Bf non riesce ad essere incisivo in attacco durante la prima frazione di gioco anche se sfiora il gol su calcio piazzato al 34' con Cianetti che coglie l'incrocio dei pali.

Nel secondo tempo copione simile e subito la seconda marcatura al 7', con Cenfi che raccoglie la palla messa su punizione di Salvato. Al 21' l'esplusione diretta di Funes potrebbe riaprire la partita per gli ospiti ma i rossoblu continuano anche in 10 creare occasioni. Al 25' D'Amelia con un tiro da lontano trova la prodezza di Pezzotti: l'estremo difensore reatino protagonista di un'altra prodezza su una punizione calciata da Colangeli. Al 41' sempre l'Amatrice con Ferrari potrebbe tentare il tris, ma l'attaccante argentino coglie l'incrocio dei pali.

I commenti

Romeo Bucci, allenatore Amatrice: «Una partita tosta e fisica. Nel secondo tempo nonostante l'espulsione abbiamo tenuto bene il campo rischiando pochissimo».

Roberto Pompili, allenatore BF Sport: «Il gol subito dopo pochi minuti ci ha messo in grande difficoltà, avevamo preparato un'altra gara. Il secondo gol moralmente ci ha tagliato le gambe. L'interruzione della preparazione per la quarantena ci sta condizionando fisicamente».

Il tabellino

Amatrice: Pantarotto, Attanasio, Cenfi, Bucci, Panitti, D'Amelia, Ferrari, Funes, Colangeli (47 st D'Alfonsi), Salvato, Lazzaro (22' st Pirozzi). A disp: Santarelli, Pietrangeli T., Cesaretti, Brucchietti, Pietrangeli S., Cafini, Brentegani. All.Bucci.

Bf Sport: Pezzotti, Casciani, De Gennaro, Piras M.(40' st De Santis), Cianetti, Salvi (28' st Grillo), Di Loreto (1' st Fosso), Tolomei (19' st Alessandrini), Monaco, Piras L., Mostarda (11' st Floridi). A disp: Santucci, Troiani, Cardini. All. Pompili.

Arbitro: Ventrone di Roma 1 (Niccolo e Toci)

Reti: 4 pt Colangeli (A), 7' st Cenfi (A)



Note: espulsio al 21' st Funes (A); ammoniti: D'Amelia (A), Piras M, Tolomei, Salvi, De Gennaro, Floridi (BF)

