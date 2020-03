RIETI - Centomila euro con imprevisto per indovinare il mestiere dell'ignoto numero 4: la 46enne Valentina da Fiamignano in provincia di Rieti, nel Cicolano, ospite in questa sera della trasmissione "I soliti ignoti", il programma di intrattenimento serale condotto da Amadeus su RaiUno.



Il concorrente in lizza per aggiudicarsi il montepremi finale le ha esaminato attentamente le mani definendole "molto curate" per poi attribuirle il mestiere di "stilista per majorettes". Purtroppo, però non era questo il mestiere misterioso della reatina e l'errore del concorrente ha portato poi all'azzeramento del montepremi messo in cascina.



La donna in realtà è invece una produttrice delle famose e pregiate lenticche di Rascino. Ultimo aggiornamento: 21:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA