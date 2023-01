Alunni e docenti dell'istituto Giovanni Pascoli insieme per ricordare la figura del poeta

RIETI - Evento culturale all’Istituto comprensivo Giovanni Pascoli di Rieti, che il 13 gennaio ospiterà l’iniziativa, proposta dalla dirigente Annamaria Renzi, dedicata alla figura e all’opera del poeta Giovanni Pascoli, al cui nome è intitolato il complesso scolastico di via Pietro Pileri, a Campomoro, allo scopo di rivisitarne gli aspetti meno conosciuti. L’appuntamento si aprirà alle 17 per concludersi poi alle 22 con un’una esibizione di chef dell’Istituzione Formativa di Amatrice, diretta da Anna Fratini, dedicata al Pascoli cultore e appassionato della buona cucina.

Prima, nel pomeriggio, ci sarà spazio per la presentazione del libro “Il fratello ritrovato” (autrice la docente presso la Normale di Pisa Alice Cencetti), mentre presso i locali scolastici verrà esposto l volume della quarta edizione di Myricae del 1897, quella in cui apparve per la prima volta la poesia “ X agosto”. Cuore dell’evento, patrocinato dal Comune di San Mauro Pascoli, sarà il concerto “Sognando il X agosto” (ore 18,30) dei ragazzi dell’orchestra e del coro della scuola che si esibiranno in brani originali diretti dai docenti Marco Pennese, Carlo Ferretti, Stefano Sponta, Reginaldo Ciferri, Sara Turani, Federico Gili, Andrea Ferracuti. Seguirà la rappresentazione teatrale ispirata a “La vertigine” (ore 19,30), che vedrà gli alunni nei panni di attori e ballerini coordinati dalle professoresse Rita Giuliani, Lorella D’Angeli, Simonetta Tiezzi, Angela De Venere.