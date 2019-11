UNDER 17 REGIONALE (GIRONE B)

UNDER 16 REGIONALE (GIRONE B)

UNDER 17 PROVINCIALE – ROMA (GIRONE D)

Gli altri risultati:

La classifica:

UNDER 16 PROVINCIALE – ROMA (GIRONE C)

RIETI - Si chiudono la sesta giornata dei campionati Under 17 e Under 16 regionali (gironi B) e il quarto turno dell'Under 17 e Under 16 provinciali (raggruppamenti D-C). Sorride a metà Cantalice in un weekend in cui vincono altre tre reatine.Battuta d’arresto per Cantalice (13 punti), sconfitto 3-2 dagli ospiti del Circolo Canottieri Roma (in vetta solitaria a 18). Ai reatini non bastano le reti di Battisti e Ramazzotti. Stefano Lotto, tecnico dei biancorossi: «Abbiamo giocato una prima mezz'ora fantastica, coronata dal vantaggio per 1-0. In seguito, abbiamo subito un uno-due degli avversari prima del rientro negli spogliatoi. Ad inizio ripresa siamo rimasti in inferiorità numerica, ma, dopo essere andati sotto con il punteggio, siamo riusciti ad acciuffare il pari. Su una palla inattiva abbiamo subito il terzo gol e nell'ultimo minuto di recupero abbiamo purtroppo fallito un calcio di rigore. Complimenti ai miei calciatori che, per quanto visto in campo, avrebbero meritato sicuramente un risultato positivo».Sul campo del Breda (0), Cantalice (12 punti, a -4 dalla capolista Tirreno) trova un’altra vittoria, imponendosi per 1-0 grazie al gol di Battisti. Stefano Lotto, mister anche dell’Under 16, commenta così il match: «Dopo i primi 10 minuti in cui abbiamo sofferto qualcosa a livello tattico, ci siamo sistemati con un modulo diverso e abbiamo preso le nostre misure. Con il passare del tempo, siamo riusciti a creare parecchio in fase offensiva e, una volta sbloccata la partita, non ci siamo fatti sfuggire i tre punti».Quarta vittoria consecutiva e punteggio pieno per la Valle del Peschiera, corsara 2-1 sul campo di Santa Lucia. Decisivi i gol di Lorenzoni e Fagiolo. Paolo Patacchiola, allenatore dei vincitori: «Complimenti ai ragazzi per la grinta dimostrata durante tutta la partita. Dopo un primo tempo nel quale abbiamo avuto diverse occasioni per passare in vantaggio, nella ripresa siamo riusciti con coraggio a sbloccare il match. Peccato per il gol subito dagli avversari alla fine della seconda frazione, ma alla squadra non posso davvero rimproverare nulla».Tre punti anche per il Velinia che, tra le mura amiche, batte 2-0 Casali Poggio Nativo grazie alle reti di Petitta e Cricchi. Massimiliano Alonzi, mister degli antrodocani: «Congratulazioni alla squadra per l’ottima prestazione. Rispetto alla prima giornata, i ragazzi stanno facendo di miglioramenti importanti e il risultato ottenuto lo dimostra». Commenta il match anche Diego Ciminelli, tecnico degli sconfitti: «Nonostante la buona partita disputata, abbiamo ottenuto un risultato che ci amareggia. A mio avviso, i ragazzi hanno giocato meglio degli avversari, ma non sono riusciti a concretizzare le occasioni avute. Archiviamo questa partita velocemente e concentriamoci sulla prossima».Vince pure lo Sporting Rieti, corsaro 4-2 sul campo di una Pro Calcio Studentesca a cui non bastano Fusacchia e Vernocchi. Per gli ospiti, reti di Bakaj (2), Brucchietti e Volpicelli. Andrea Quirini, allenatore dei padroni di casa: «Dopo che siamo andati sotto di tre gol, siamo riusciti a trovare il 2-3 con grande personalità. In seguito, abbiamo subito un’altra rete, ma i ragazzi stanno sicuramente migliorando. Testa alla prossima gara contro Poggio Mirteto».Proprio Poggio Mirteto pareggia 3-3 contro gli ospiti dell’Accademia Calcio Sabina. Per la squadra di casa, ottima prestazione di Bartoli, autore di una tripletta. Daniele Antonini, tecnico dei mirtensi: «Nonostante le numerose assenze e la presenza di due ragazzi del 2005 fra i titolari, abbiamo tenuto testa ad una corazzata come l'Accademia Calcio Sabina. Sull'1-0 abbiamo fallito diverse occasioni per chiudere il match, che poi nel finale si è tramutato in un pirotecnico 3-3. Complimenti a Bartoli per la tripletta e a tutti i miei ragazzi per non aver mai mollato anche quando tutto sembrava perduto».Pesante k.o per la Maglianese, travolta 10-0 in trasferta dalla Spes Montesacro.Settebagni – Castrum Monterotondo 2-3; Real Monterotondo Scalo – Mentana 7-0.Valle del Peschiera 12; Spes Montesacro 9; Castrum Monterotondo 8; Accademia Calcio Sabina, Sporting Rieti, Real Monterotondo 7; Santa Lucia, Settebagni, Mentana 6; Velinia 4; Poggio Mirteto, Maglianese 1; Casali Poggio Nativo, Pro Calcio Studentesca 0.Weekend negativo per l’Accademia Calcio Sabina (3), superata 6-0 dagli ospiti della Spes Montesacro (in vetta a 12). Daniele Valenti, mister dei padroni di casa: «Abbiamo giocato una prima mezz’ora di qualità, ma successivamente tre episodi ci hanno portato sotto di altrettanti gol. In seguito, gli avversari hanno dilagato. Testa al prossimo match».Sconfitta casalinga anche per la Pro Calcio Studentesca (0) che, nonostante le reti di Sanesi e Formichetti, viene travolta 7-2 dal Settebagni (12). Massimiliano Nobile, tecnico dei reatini: «Abbiamo affrontato una squadra molto forte e ben organizzata. Fino al quinto gol subito, siamo stati in partita, poi siamo crollati. Nonostante ciò, ho riscontrato dei miglioramenti da parte dei miei giocatori e ciò fa ben sperare per il futuro».Il Passo Corese (0) ha osservato il turno di riposo.