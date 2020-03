UNDER 17 REGIONALE (GIRONE B)

UNDER 16 REGIONALE (GIRONE B)

UNDER 17 PROVINCIALE – ROMA (GIRONE D)

UNDER 16 PROVINCIALE – ROMA (GIRONE C)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – Nel fine settimana è calato il sipario sulla ventunesima giornata dei campionati Under 17 e Under 16 regionali (gironi B) e sul diciassettesimo turno degli Under 17 e Under 17 provinciali (Roma, raggruppamenti D-C). Weekend pieno di gol e risultati rilevanti.Ospite del Circolo Canottieri Roma (primo della classe a 58 punti), Cantalice viene travolto 5-1. Per i biancorossi, sesti a quota 39, gol di Battisti. «Abbiamo approcciato alla gara con troppa superficialità, venendo giustamente puniti contro un avversario che sta meritatamente dominando questo campionato - dichiara il tecnico dei reatini, Stefano Lotto - In queste sfide è necessario presentarsi al massimo dal punto di vista psico-fisico, altrimenti si rischia di perdere malamente. Nonostante ciò, questa partita non rovina l'ottimo campionato che i ragazzi stanno facendo e sono sicuro che concluderanno la stagione nel miglior modo possibile».Tra le mura amiche, grazie alle reti di Battisti e Leonardi, Cantalice supera 2-1 il Breda (tredicesimo a 21). Per mezzo di questo successo, i padroni di casa salgono a 42 punti, collocandosi in quarta posizione. Stefano Lotto, allenatore anche dell’Under 16, commenta così il match: «Vittoria meritata da parte dei ragazzi, che sono stati ingenui solo in un episodio a metà primo tempo in cui abbiamo regalato un rigore agli avversari. Per il resto, ottima distribuzione di palla e tante occasioni create. Con un po’ più di cinismo, avremmo potuto chiudere la gara in largo anticipo, evitando una leggera apprensione negli ultimi minuti»Successo prezioso per Poggio Mirteto (20) che, con un gol di Evangelisti, si aggiudica per 1-0 il derby in casa dell'Accademia Calcio Sabina (32). Daniele Antonini, mister dei mirtensi: «Un match intenso e dalle mille emozioni. Complimenti ai ragazzi per l'approccio alla partita. Nel primo tempo abbiamo creato molto e avremmo dovuto essere avanti almeno di due gol. Nel secondo tempo, a causa di qualche infortunio e di un calo fisico, abbiamo subito le iniziative degli avversari, giocando solo in contropiede. Risultato sostanzialmente giusto, ma faccio i complimenti ai padroni di casa per il gioco espresso e la sportività dimostrata».«É stata una bella gara sentita e combattuta da entrambe le squadre - confessa il tecnico degli sconfitti, Emiliano Faiola - I nostri avversari sono partiti molto forte, trovando meritatamente il gol dopo 10 minuti. Dopo la rete subita, abbiamo preso il controllo del gioco, creando alcune occasioni che potevamo e dovevamo sfruttare meglio. Purtroppo non siamo riusciti a trovare la rete del pareggio nonostante il gran possesso palla e anche per merito degli avversari. Ci tengo infine a fare un grande in bocca al lupo a Filippo Rinalduzzi, portiere del Poggio Mirteto, che, oltre ad essere un giocatore di categoria superiore, è un ragazzo d'oro, che finalmente è rientrato stabilmente dopo un lungo stop».Trionfo casalingo per Casali Poggio Nativo (8) che, al termine di una gara molto combattuta, batte 6-4 il Velinia (12). Da una parte doppiette di Apalaghitei, Tulli e Angeloni, dall'altra reti di Rastelli, Di Loreto, Petitta e Annibaldi. Roberto Silvi, allenatore dei vincitori: «Vittoria importante in un match in cui l'arbitro ha commesso diversi errori. Uno di questi è stato quello di aver permesso agli avversari di segnare il 3 a 3 mentre il gioco era fermo ed io stavo soccorrendo un giocatore a terra. Errori che purtroppo possono succedere. Ora pensiamo alla prossima sfida».Enzo Lippoli, allenatore del Velinia: «Abbiamo giocato una partita dai due volti. Nel primo tempo abbiamo dominato, ma sono stati fatti molti errori sotto porta. Nella ripresa troppe ingenuità, tanti errori e troppo nervosismo ci hanno portato alla sconfitta. Sicuramente ci rifaremo la prossima settimana».Bene pure lo Sporting Rieti (36), che si impone 5-0 sugli ospiti della Pro Calcio Studentesca (0). Determinanti i gol di Islami, Ciogli, Sestili, Lucentini e Zanoaga.Ko per la Valle del Peschiera (24), battuta 1-3 da Santa Lucia (36). Inutile il gol di Pandolfi. Paolo Patacchiola, tecnico degli angioini: «Sconfitta amara, alla quale abbiamo contribuito molto attraverso errori molto evitabili. Dobbiamo crescere soprattutto da un punto di vista mentale. Nelle prossime settimane lavoreremo soprattutto su questo».Infine, weekend da dimenticare per la Maglianese (6), liquidata 0-7 dalla Spes Montesacro (prima a 43).Nella tana della Spes Montesacro (capolista a 39), l’Accademia Calcio Sabina viene surclassata 8-1. Per gli sconfitti, settimi a 13, il gol della bandiera è realizzato da Polioni. «Nonostante in settimana avessimo preparato con coraggio la partita, non siamo stati in grado di giocarla come volevamo, se non per 10-15 minuti a cavallo dei due tempi - dichiara l’allenatore della formazione reatina, Daniele Valenti - Desidero anche sottolineare l’alto livello degli avversari, da cui c'è tanto da imparare. Complimenti a loro ed un saluto al mister, che è stato molto accogliente e gentile».Passo Corese (sesto a 15) ha invece osservato il turno di riposo.