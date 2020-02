UNDER 17 REGIONALE (GIRONE B)

RIETI - Nel corso del fine settimana, si sono disputate le sfide del ventesimo turno dei campionati Under 17 e Under 16 regionali (gironi B) e della sedicesima giornata degli Under 17 e Under 16 provinciali (Roma, raggruppamenti D-C). Tra le squadre reatine, doppio successo per Cantalice e vittoria a tavolino per il Velinia.Tra le mura amiche, Cantalice supera 3-1 l'Acquacetosa (decima a 22) Per i biancorossi, quinti a 39 punti, doppietta di Battisti e gol di Aguzzi. «Grazie a questo risultato positivo, abbiamo raggiunto la permanenza in questa categoria, centrando un obiettivo fondamentale per il progetto della società - dichiara il tecnico dei vincitori, Stefano Lotto - Adesso ci giochiamo le ultime dieci finali per insidiare le prime tre in classifica e sperare in un ripescaggio nella categoria elite. Sarebbe una grande impresa: i ragazzi hanno voglia di provarci».Sul campo dell'Athletic Soccer Academy (settimo a 35), Cantalice si impone 3-1. Per la squadra reatina, quinta a quota 39, gol di Di Marco, Battisti e Gentili. Stefano Lotto, allenatore anche dell'U16, parla così del match: «Ottenuta la vittoria di sabato, abbiamo raggiunto matematicamente la salvezza, che, al nostro primo anno in una categoria regionale, rappresentava il primo scopo da raggiungere. Averlo fatto a febbraio, risalta ancora di più il lavoro fatto dai miei splendidi ragazzi. Adesso ci giochiamo un piccolo sogno, che, come per l'U17, è arrivare tra le prime tre posizioni per concorrere ad un ripescaggio nella categoria elite».Ospite del Settebagni, nonostante il gol di Giansanti, la Valle del Peschiera viene sconfitta 4-1. «Anche se è arrivato un brutto ko, abbiamo giocato una buona partita - afferma il mister degli angioini, Paolo Patacchiola - Purtroppo anche stavolta eravamo pieni di assenze, tanto che disponevo solo di 11 giocatori in totale. In vista delle prossime gare, dobbiamo lavorare per evitare di ripetere i soliti errori, concentrandoci anche su aspetti di natura caratteriale».Termina a reti inviolate il match tra Poggio Mirteto e Sporting Rieti, mentre la Pro Calcio Studentesca cade 3-0 nella sfida casalinga contro Mentana. In merito a quest'ultima gara, il tecnico della formazione reatina, Andrea Quirini, dichiara: «Al di là del risultato, abbiamo disputato una buona gara, sicuramente combattuta. Complimenti agli avversari per la correttezza dimostrata sul terreno di gioco».Vittorie a tavolino 3-0 per Velinia e Santa Lucia rispettivamente contro Maglianese e Casali Poggio Nativo, che non si presentano in campo.Gli altri risultati: Spes Montesacro - Accademia Calcio Sabina 3-0; Real Monterotondo - Castrum Monterotondo 5-1.: Real Monterotondo, Spes Montesacro 40; Settebagni, Sporting Rieti, Santa Lucia 33; Accademia Sabina 32; Castrum Monterotondo 30; Valle del Peschiera 24; Mentana 19; Poggio Mirteto 17; Velinia 12; Maglianese 7; Casali Poggio Nativo 6; Pro Calcio Studentesca 0Di fronte al proprio pubblico, Passo Corese (sesto a 15) perde 3-1 contro la Spes Montesacro (seconda a 36). Per i bianconeri, rete di Simonetti. Alessandro Teodori, allenatore dei sabini: «Bella partita da parte della mia squadra. Arbitraggio che ci ha penalizzato, nonostante gli avversari non ne avessero bisogno, dato che sono una delle società più importanti di Roma. In ogni caso, calcolando che all'andata, quando ancora non allenavo la squadra, la sconfitta fu di 16-0, sono molto soddisfatto dell'evoluzione dei ragazzi».Weekend amaro pure per l'Accademia Calcio Sabina (settima a 13), battuta 3-0 dagli ospiti del Cesano (terzi a 28). Daniele Valenti, mister degli sconfitti: «Abbiamo fatto una delle migliori prestazioni stagionali, ma abbiamo trovato di fronte a noi una buona squadra che ha meritato la vittoria. Purtroppo giocare più di un tempo in inferiorità non ci ha permesso di competere alla pari fino in fondo, però ho registrato tante note positive e quindi dobbiamo continuare su questa strada».