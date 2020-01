UNDER

17

REGIONALE

(GIRONE

B)

UNDER

16

REGIONALE

(GIRONE

B)

UNDER

17

PROVINCIALE

-

ROMA

(GIRONE

D)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Durante il weekend si è giocata la sedicesima giornata dei campionati Under 17 e Under 16 regionali (gironi B). Cantalice sorride a metà, trovando un successo e una sconfitta. Per quanto riguarda il campionato Under 17 provinciale, fermo fino all'8-9 febbraio come l'U16, Poggio Mirteto vince la gara di recupero contro la Pro Calcio Studentesca.Dopo il ko subito mercoledì nella sfida di recupero in casa del Calcio Flaminia (1-2, gol della bandiera realizzato da Kume), Cantalice inverte subito la rotta, superando 1-0 gli ospiti della Novauto Pro Roma (sesti a 28). Per i biancorossi, quinti con 30 punti, rete di Mastroiaco. Stefano Lotto, allenatore dei padroni di casa: «Dopo aver giocato un primo tempo con grande acume tattico, siamo passati meritatamente in vantaggio. Nella ripresa abbiamo controllato la gara, non correndo quasi mai rischi particolari. Grazie alla determinazione dei ragazzi, ci siamo tolti una bella soddisfazione a seguito del passo falso di mercoledì».Sconfitta casalinga per Cantalice, battuto 3-0 dall'Atletico Torrenova capolista (41). I biancorossi rimangono così in quinta posizione a quota 30. Stefano Lotto, tecnico anche dell'Under 16, commenta così il match: «Dopo un primo tempo bellissimo, in cui abbiamo sfiorato il vantaggio più di una volta, appena rientrati dagli spogliatoi, siamo andati sotto e poco più tardi è arrivato il raddoppio. Purtroppo gli errori commessi ci hanno tagliato le gambe e non abbiamo avuto la forza di reagire».Sul campo della Pro Calcio Studentesca (ultima a 0), a segno con una doppietta di Raganella, Poggio Mirteto si impone 7-2 nel match di recupero della quinta giornata. Decidono la tripletta di Evangelisti e le reti di Autizi, Leti, Laureti e Bartoli. Grazie a questo successo, la squadra sabina sale a 13 punti, collocandosi al momento in decima posizione.