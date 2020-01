UNDER 17 REGIONALE (GIRONE B)

UNDER 16 REGIONALE (GIRONE B)

UNDER 17 PROVINCIALE – ROMA (GIRONE D)

La classifica:

UNDER 16 PROVINCIALE – ROMA (GIRONE C)

RIETI – Nel fine settimana si sono disputate le gare del quattordicesimo turno dei campionati Under 17 e Under 16 regionali (gironi B) e della dodicesima giornata degli Under 17 e Under 16 provinciali (Roma, raggruppamenti D-C). Weekend in cui reti ed emozioni non sono mancate.Nella tana de La Rustica (decima a 15), Cantalice si impone per 2-1 grazie ai gol di Gunnella e Perazzi. I biancorossi, sesti con una gara da recuperare, salgono a quota 24 punti. Stefano Lotto, mister dei vincitori: «Siamo partiti molto bene, giocando con carattere i primi 20 minuti. In seguito, gli avversari sono venuti fuori e ci hanno creato qualche problema, ma la squadra ha saputo soffrire ed è stata brava a portare a casa tre punti su un campo difficile».Nonostante la rete di Paris, Cantalice cade 3-1 in casa dell’Achillea 2002 (terzultima a 11). I reatini rimangono, quindi, a 27 punti, collocandosi in sesta posizione. Stefano Lotto, allenatore anche dell’Under 16, commenta così il match: «Dopo un approccio giusto alla gara, il successivo vantaggio dei romani ci ha tolto sicurezze e ci ha innervositi. Nella ripresa abbiamo provato in tutti i modi a recuperare, ma non c'è stato nulla da fare. Ora concentriamoci sulla sfida di sabato contro il Tirreno (28). Si tratterà dell’ultima partita del girone d’andata, al termine della quale si farà un bilancio della prima parte della stagione».Tra le mura amiche, la Valle del Peschiera torna a sorridere battendo 2-0 il Mentana. Decisiva la doppietta di D’Amelia. Paolo Patacchiola, allenatore degli angioini: «Complimenti ai ragazzi per la bella prestazione. Durante l’intera partita, ho avuto segnali positivi da parte di tutto il gruppo e questo fa ben sperare per il futuro. Sono felice per l’ottimo esordio del nuovo portiere 2005 Pellecchia, che si è anche distinto per aver parato un calcio di rigore. Ora testa alla prossima sfida contro lo Sporting Rieti, da affrontare con lo stesso atteggiamento di questo weekend».Nel frattempo, proprio lo Sporting Rieti trova una vittoria di larga misura, travolgendo 5-0 in trasferta il Casali Poggio Nativo. A segno Bakaj (2), Chinzari, Pjepniku e Zeno.Tre punti pure per la Maglianese, vincitrice 3-0 contro gli ospiti della Pro Calcio Studentesca. Determinanti la doppietta di Pizzuti e il gol di Del Vescovo. Stefano Scanni, mister dei padroni di casa: «Dopo la sconfitta della scorsa settimana contro uno Sporting Rieti che, facendo uscire nel secondo tempo tre suoi giocatori una volta che eravamo rimasti in 8, ha dimostrato una grandissima sportività, in questo fine settimana siamo riusciti ad ottenere un risultato positivo in una partita tra due squadre alla pari. Un successo di cui avevamo bisogno».Nello scontro per il secondo posto, l’Accademia Calcio Sabina viene superata 1-2 dal Real Monterotondo Scalo. Alla squadra reatina non basta la rete di Antonini. Emiliano Faiola, tecnico degli sconfitti: «È stata una bella partita tra due ottime compagini. Purtroppo, dopo neanche 5 minuti di gioco, per fallo da ultimo uomo, l'arbitro ha deciso di punire con l'espulsione un nostro giocatore e questo ha condizionato un po' tutto il resto della gara. Posso solo ringraziare i ragazzi perché hanno dato il massimo e hanno comunque cercato di fare la partita riuscendo anche ad andare in vantaggio. Complimenti pure agli avversari, che si sono dimostrati un'ottima squadra con importanti individualità».Ko per Poggio Mirteto e Velinia: la prima viene battuta 2-0 in trasferta dal Castrum Monterotondo, mentre la seconda, nonostante il gol di Rastelli, cade 1-4 contro il Santa Lucia.Infine, la capolista Spes Montesacro liquida 5-2 Settebagni.Spes Montesacro 30; Real Monterotondo 28; Accademia Calcio Sabina 26; Sporting Rieti 25; Castrum Monterotondo, Santa Lucia 24: Settebagni, Valle del Peschiera 21; Mentana 15; Poggio Mirteto 10; Maglianese 7; Velinia 5; Casali Poggio Nativo 3; Pro Calcio Studentesca 0.Grande vittoria per Passo Corese (ottavo a 12), corsaro 8-0 sul campo della Cris (penultima a 3). Per i bianconeri, triplette di Teodori e Rubini che si sommano alle reti di Salvatori e Marino. Alessandro Teodori, allenatore dei sabini: «Ottima prestazione da parte dell'intero gruppo. Congratulazioni a tutti».Battuta d’arresto, invece, per l’Accademia Calcio Sabina (settima a 13), sconfitta 3-0 dai fuori classifica del Circolo Canottieri Roma. Daniele Valenti, tecnico della squadra reatina: «Anche se non abbiamo iniziato questo 2020 con l'intensità desiderata, dobbiamo subito lasciarci alle spalle questo ko e lavorare con impegno in vista del prossimo match».In conclusione, la sfida tra Nuova Milvia (quinta a 20) e Pro Calcio Studentesca (-1) viene vinta 3-0 a tavolino dalla squadra romana.