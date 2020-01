UNDER 17 REGIONALE (GIRONE B)

RIETI - Nel weekend dell'Epifania si sono disputate le sfide del tredicesimo turno dei campionati Under 17 e Under 16 regionali (raggruppamenti B) e dell'undicesima giornata degli Under 17 e Under 16 provinciali (Roma - gironi D-C). Una vittoria e un pareggio per Cantalice, successi per Accademia Calcio Sabina, Sporting Rieti e Passo Corese.Termina 4-4 il match tra Cantalice e Boreale Don Orione (terza a 30, a - 4 dalla vetta occupata dal Circolo Canottieri Roma). Per i reatini, sesti a 21 punti con una gara da recuperare, gol di Ratti, Battisti, Gunnella e Kume. Stefano Lotto, mister dei padroni di casa: «C'è rammarico perché eravamo sul 4 a 2 a 10 minuti dalla fine, ma ai ragazzi non posso rimproverare nulla, visto che per due volte siamo andati sotto e abbiamo avuto la forza di recuperare il risultato. Questa è la strada per raggiungere al più presto l'obiettivo di mantenere questa categoria».Tra le mura amiche, grazie alle reti di Dionisi e Mancini, Cantalice si impone per 2-0 ai danni dell'Eretum Monterotondo (14). I biancorossi salgono a quota 27, condividendo punteggio e terzo posto con l'Atletico Vescovio. Stefano Lotto, allenatore anche dell'Under 16, commenta così il match: «Non era facile ripartire con una vittoria dopo le festività, ma i ragazzi, che hanno lavorato bene durante la sosta, hanno giocato un ottimo primo tempo per poi controllare e chiudere la partita nella ripresa. Complimenti a tutti».L'Accademia Calcio Sabina comincia alla grande il 2020 e si piazza al secondo posto, travolgendo in trasferta 6-1 una Pro Calcio Studentesca per la quale segna solo Salusest. Decidono le doppiette di Tiburzi e Antonini e i gol di Hosu e Stanga. Emiliano Faiola, tecnico dei vincitori: «Volevamo iniziare il nuovo anno al meglio e ci siamo riusciti. Ora testa al prossimo impegno».Tre punti anche per lo Sporting Rieti che, sotto i colpi di Bakaj (2), Sestili (2) e Chinzari, batte 5-1 gli ospiti della Maglianese. Inoltre, durante le feste natalizie, i padroni di casa hanno vinto per 2-1 il recupero contro Poggio Mirteto, andando a segno con Zanoaga e Volpicelli che rendono inutile il gol avversario di Salustri.Proprio Poggio Mirteto non rialza la testa neanche in questo weekend, venendo sconfitto 4-1 fuori casa dal Santa Lucia. In questo caso l'unica rete dei sabini è realizzata da Bartoli.Pesante ko pure per la Valle del Peschiera che, nonostante il gol di Pandolfi, viene liquidata 5-1 nella tana del Castrum Monterotondo. Paolo Patacchiola, allenatore degli angioini: «Ci siamo presentati contro gli avversari con 13 uomini contati. Al di là di ciò e del risultato negativo, i ragazzi hanno mostrato dei buoni segnali. In settimana dovremmo disporre di un nuovo innesto in porta, grazie al quale, insieme alla squadra al completo, speriamo di poter tornare alle belle vittorie di inizio stagione».Gli altri risultati: Mentana - Casali Poggio Nativo 6-1; Settebagni - Velinia 6-0; Real Monterotondo Scalo - Spes Montesacro 1-0.La classifica: Spes Montesacro 27; Accademia Calcio Sabina 26; Real Monterotondo Scalo 25; Sporting Rieti 22; Castrum Monterotondo, Settebagni, Santa Lucia 21; Valle del Peschiera 18; Mentana 15; Poggio Mirteto 10; Velinia 5; Maglianese 4; Casali Poggio Nativo 3; Pro Calcio Studentesca 0.Fine settimana molto positivo per Passo Corese (9 punti), corsaro 4-1 sul campo della Pro Calcio Studentesca (-1). Determinanti la tripletta di Teodori e il gol di Hastoci. Alessandro Teodori, tecnico dei bianconeri: «All'inizio i ragazzi hanno sottovalutato gli avversari, non riuscendo ad esprimersi al meglio come, invece, hanno saputo fare nella seconda frazione».Durante questa giornata, l'Accademia Calcio Sabina (13) ha osservato il turno di riposo.