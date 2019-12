UNDER 17 REGIONALE (GIRONE B)

UNDER 16 REGIONALE (GIRONE B)

UNDER 17 PROVINCIALE – ROMA (GIRONE D)

Gli altri risultati:

La classifica:

UNDER 16 PROVINCIALE – ROMA (GIRONE C)

LA RIPRESA DEI CAMPIONATI

RIETI – Nel fine settimana si sono disputate le gare del dodicesimo turno dei campionati Under 17 e Under 16 regionali (gironi B) e della decima giornata degli Under 17 e Under 16 provinciali (Roma - raggruppamenti D-C). Weekend non molto positivo per le squadre reatine, tra le quali vincono solamente Poggio Mirteto e Accademia Calcio Sabina.A seguito della forte pioggia abbattutasi in tutta la regione, la sfida tra Calcio Flaminia (17) e Cantalice è stata rinviata per impraticabilità del campo. I biancorossi rimangono così a 20 punti, piazzandosi momentaneamente in sesta posizione.Ospite della Novauto Pro Roma Calcio (10), Cantalice viene battuto 2-0. La squadra reatina è ora quinta con 24 punti, lontana 6 lunghezze dal Fiano Romano capolista.Tra le mura amiche, Poggio Mirteto supera 3-2 una Valle del Peschiera a cui non bastano D’Amelia e D’Angeli. Oltre ad un’autorete, decidono i gol di Evangelisti e Fabi. Domenica prossima i padroni di casa torneranno in campo per il recupero di campionato in casa dello Sporting Rieti. «Dopo essere andati in svantaggio, abbiamo avuto una grande reazione, concludendo la prima frazione sul 2-1 – dichiara il tecnico dei mirtensi, Daniele Antonini – Nella ripresa abbiamo gestito bene il match, riuscendo a trovare la rete del 3-1 sugli sviluppi di un calcio d’angolo. In pieno recupero gli avversari hanno accorciato le distanze, ma non ci hanno impedito di portare a casa i tre punti».Commenta il match anche Paolo Patacchiola, allenatore della Valle del Peschiera: «Dopo un buon inizio di partita, la squadra ha subito un evidente blackout. Verso la fine, abbiamo provato a riaprire la sfida segnando il gol del 2-3, ma subito dopo siamo rimasti in 9 per una doppia espulsione. Non è possibile perdere la testa in questo modo. Con l’arrivo del nuovo anno, sarà fondamentale lavorare su diversi aspetti non solo tattici, ma anche psicologici».Sorride pure l’Accademia Calcio Sabina, vincitrice 3-2 ai danni degli ospiti dello Sporting Rieti. Da una parte gol di Negoita, Pedrini e Antonini, dall’altra reti di Zanoaga e Giuli. Emiliano Faiola, mister della squadra di casa: «È stata una bella partita tra due squadre che cercano sempre di giocare un bel calcio. Dopo essere andati sul 2-0, non siamo stati in grado di chiudere definitivamente la gara, sprecando molte occasioni. I nostri avversari sono dunque riusciti a rimontare il risultato, sfruttando due nostre disattenzioni. I ragazzi sono stati bravi a non innervosirsi e ad avere pazienza, trovando così la rete del definitivo 3-2. Complimenti allo Sporting che, come sempre, si è dimostrato un ottimo club dentro e fuori dal campo».Brutto ko casalingo per la Maglianese che, nonostante il gol di Pizzuti, viene travolta 4-1 dal Mentana.Casali Poggio Nativo – Castrum Monterotondo 0-4; Velinia – Real Monterotondo Scalo 0-2; Spes Montesacro – Pro Calcio Studentesca 11-1; Santa Lucia – Settebagni 4-3.Spes Montesacro 27; Accademia Calcio Sabina 23; Real Monterotondo Scalo 22; Castrum Monterotondo, Settebagni, Santa Lucia, Valle del Peschiera 18; Sporting Rieti 16; Mentana 12; Poggio Mirteto 10; Velinia 5; Maglianese 4; Casali Poggio Nativo 3; Pro Calcio Studentesca 0Pesante sconfitta per l’Accademia Calcio Sabina (sesta a 13), surclassata 8-1 nella tana della Vigor Rignano Flaminio (settima a 9). L’unica rete dei reatini è realizzata da Antonini. Daniele Valenti, tecnico degli ospiti: «Prestazione che è la conseguenza di una settimana di allenamenti negativi. Un risultato che deve farci tornare umili e spingerci a lavorare meglio».Weekend da archiviare in fretta pure per Passo Corese (nono a 6), superato 3-0 in casa dal Settebagni (secondo a 22).Causa maltempo, rinviata per impraticabilità del campo la gara tra Pro Calcio Studentesca (ultima a -1) e Saxa Flaminia Labaro (ottava a 7).Escludendo alcuni recuperi, le squadre dei quattro campionati torneranno in campo nel weekend del 4 e 5 gennaio.