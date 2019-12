UNDER 17 REGIONALE (GIRONE B)

UNDER 16 REGIONALE (GIRONE B)

UNDER 17 PROVINCIALE - ROMA (GIRONE D)

UNDER 16 PROVINCIALE - ROMA (GIRONE C)

RIETI - Nel weekend si sono giocate le gare dell' undicesima giornata dei campionati Under 17 e Under 16 regionali (gironi B) e del nono turno dell'Under 17 e Under 16 provinciali (Roma - gironi D-C). Fine settimana ricco di gol e di risultati interessanti.Sconfitta casalinga per Cantalice (sesto a 20 punti), battuto 3-1 dall'Atletico Vescovio (secondo a 27). L'unico gol dei biancorossi arriva a seguito di un'autorete. Stefano Lotto, mister dei reatini: «Primo tempo chiuso in parità in una partita maschia e di alto livello regionale. Nella seconda frazione gli avversari hanno trovato il vantaggio da fuori area e subito dopo noi abbiamo sbagliato il rigore del possibile pareggio. Il 3-1 finale ci ha poi tagliato le gambe».Tra le mura amiche, nonostante il gol di Gentili, Cantalice (al quinto posto a quota 24) viene superato 2-1 dal Grifone Gialloverde (nono a 16). Stefano Lotto, allenatore anche dell'Under 16, commenta così il match: «Partita equilibrata nella prima frazione, in cui gli avversari sono andati in vantaggio su un calcio di rigore. Nel secondo tempo, riversati in avanti, abbiamo concesso la ripartenza del 2-0 per poi riaprire la gara subito dopo. Peccato non essere riusciti a trovare i tre punti. Ora testa alla prossima».Di fronte al proprio pubblico, la Valle del Peschiera torna al successo, imponendosi 4-1 su un Casali Poggio Nativo per il quale segna solo Tulli. Per i padroni di casa, doppietta di Fagiolo e reti di Miluzzi e D'Amelia. Paolo Patacchiola, allenatore dei vincitori: «I ragazzi hanno disputato una bella partita, tornando a giocare con carattere e personalità. Quando si lavora con impegno, i risultati arrivano».Ospite del Mentana, l'Accademia Calcio Sabina vince 3-1 grazie ai due gol di Antonini e alla rete di Stanga. Emiliano Faiola, mister della squadra reatina: «I ragazzi sono scesi in campo molto concentrati e determinati. Sono stati bravi a fare la partita e a prendere i tre punti su un campo su cui era difficile giocare. Voglio fare, inoltre, i complimenti alla società avversaria per la correttezza del mister e dei suoi giocatori».Finisce 2-2 la sfida tra Pro Calcio Studentesca e Velinia. Da una parte doppietta di Amaru, dall'altra reti di Rastelli e Annibaldi. Andrea Quirini, tecnico della squadra di casa: «Un pareggio meritato in una sfida con tante occasioni per entrambe le squadre. Ora concentriamoci per la prossima sfida, sperando di far punti anche in quell'occasione».Parla anche Massimiliano Alonzi, allenatore degli antrodocani: «Rispetto alle partite precedenti, ho riscontrato diversi miglioramenti da parte della squadra. Continuiamo così».Ko per Poggio Mirteto, superato 4-1 in trasferta da Settebagni. Il gol dei sabini è realizzato da Leti.Weekend negativo anche per lo Sporting Rieti che, nonostante la rete di Brucchietti, cade 2-1 contro gli ospiti della Spes Montesacro.Male, infine, la Maglianese, travolta 6-0 sul campo del Castrum Monterotondo, mentre si conclude 5-1 il match tra Real Monterotondo Scalo e Santa Lucia.La classifica: Spes Montesacro 24; Accademia Calcio Sabina 20; Real Monterotondo 19; Valle del Peschiera, Settebagni 18; Sporting Rieti 16; Santa Lucia, Castrum Monterotondo 15; Mentana 9; Poggio Mirteto 7; Velinia 5; Maglianese 4; Casali Poggio Nativo 3, Pro Calcio Studentesca da - 1 a 0.Nella tana della Saxa Flaminia Labaro (7), Passo Corese (6) vince 1-0 grazie al gol di Salvatori. Sandro Teodori, allenatore dei bianconeri: «Risultato importante al termine di una gara combattuta e ben giocata dai miei ragazzi. Complimenti a tutti».Contro gli ospiti della Nuova Milvia (11), l'Accademia Calcio Sabina (13) perde 3-4. Alla squadra di casa non bastano i gol di Manole, Farinelli e Di Bartolo. Daniele Valenti, mister degli sconfitti: «Sulla partita poco da dire: l'avversario ha giocato meglio di noi ed ha meritatamente vinto. Dobbiamo rimboccarci le maniche e lavorare meglio».Infine, la Pro Calcio Studentesca (0) non si presenta alla sfida sul campo del Riano (6), che vince a tavolino 3-0.