UNDER 17 REGIONALE (GIRONE B)

UNDER 16 REGIONALE - GIRONE B

UNDER 17 PROVINCIALE - ROMA (GIRONE D)

La classifica

UNDER 16 PROVINCIALE - ROMA (GIRONE C)

RIETI - Nella decima giornata dei campionati Under 17 e Under 16 regionali (gironi B) Cantalice trova un successo e una sconfitta. Nell'ottavo turno degli U17 e U16 provinciali di Roma (gironi D-C) tre punti e un pareggio per l'Accademia Calcio Sabina, mentre vincono Maglianese, Sporting Rieti e Poggio Mirteto.Nello scontro diretto in casa del Sansa (quarto a 23), Cantalice cade 1-0. I biancorossi sono ora quinti a 20 punti. Antonello Angelucci, team manager dei reatini: «In una partita dalla posta in palio alta, l'arbitraggio non è stato sicuramente adeguato. Due volte, infatti, il direttore di gara non ha fischiato a nostro favore un calcio di rigore piuttosto evidente. È stata una sfida equilibrata per tutti i 90 minuti e quindi complimenti alle due squadre. Sconfitta, per noi, ingiusta. Testa al prossimo match, sperando in designazioni arbitrali migliori».Nella tana dell'Atletico Morena (7), Cantalice (quarto a 24, a - 3 dalla vetta occupata da Fiano Romano) non sbaglia ed esce vittorioso 2-0. Decisivi i gol di Boncompagni e Mancini. Stefano Lotto, allenatore dei vincitori: «Dopo un avvio di gara in cui gli avversari ci hanno creato qualche problema, la squadra ha trovato le distanze giuste tra i reparti e, con il passare dei minuti, è venuta fuori, trovando la rete del vantaggio. Il 2-0 ci ha poi permesso di gestire la gara in modo sereno, portando a casa tre punti importanti su un campo difficile».Continua il periodo negativo per la Valle del Peschiera che, dopo le prime cinque vittorie in altrettante giornate, viene superata 2-0 in trasferta dalla Maglianese. Per gli ospiti, ko sotto i colpi di Barbasini e Binnella, si tratta della terza sconfitta consecutiva. «Brutta partita, oserei dire la peggiore della stagione - afferma il tecnico Paolo Patacchiola - Ciascun giocatore è andato per conto suo senza considerare gli schemi e la preparazione della sfida durante la settimana. Nessun dramma, ma è necessario cambiare registro, tornando a giocare, al di là del risultato che otterremo, con grinta, attenzione e personalità».In casa del Velinia, uno Sporting Rieti travolgente si impone per 5-1 grazie ai gol di Pjepniku (2), Giuli, Bakaj e Sestili. Dall'altra parte inutile la rete di Rastelli.Tra le mura amiche, Poggio Mirteto batte 6-3 un Casali Poggio Nativo a cui non basta una doppietta di Principessa e il gol di Apalaghitei. Determinanti le reti di Bartoli (2), Fabi, Leti, Armini ed Evangelisti. Daniele Antonini, tecnico dei mirtensi: «Dopo il nostro iniziale vantaggio siamo rimasti in 10 e siamo andati sotto per 3-1. Nel secondo tempo abbiamo tirato fuori tutta la grinta, l'orgoglio e lo spirito di squadra che ci contraddistingue e abbiamo ribaltato il risultato fino al 6-3 conclusivo».Termina 2-2 il match tra Accademia Calcio Sabina e Castrum Monterotondo. Per la squadra reatina doppietta di Antonini.Ancora un weekend da dimenticare per la Pro Calcio Studentesca, superata 3-0 fuori da casa da Santa Lucia.Gli altri risultati: Settebagni - Real Monterotondo Scalo 1-2; Spes Montesacro - Mentana 5-0.: Spes Montesacro 21; Accademia Calcio Sabina 17; Sporting Rieti, Real Monterotondo Scalo 16; Valle del Peschiera, Santa Lucia, Settebagni 15; Castrum Monterotondo 12; Mentana 9; Poggio Mirteto 7; Maglianese, Velinia 4; Casali Poggio Nativo 3; Pro Calcio Studentesca 0Fine settimana positivo per l'Accademia Calcio Sabina (quinta a 13), corsara 4-2 sul campo della Pro Calcio Studentesca (0). I gol della vittoria sono realizzati da Capogrossi (3) e Pellegrini. Daniele Valenti, allenatore dei vincitori: «Primo tempo approcciato male, mentre nel secondo siamo andati meglio. Purtroppo avevamo otto assenze, ma, come ho detto ai ragazzi, non era un alibi per non fare bene, anzi doveva essere uno stimolo per chi aveva avuto meno minutaggio fino a quel momento. Nel complesso sono soddisfatto della prova della squadra».Ko casalingo per Passo Corese (3), travolto 4-0 dallo Sporting Sacrofano (quarto a 16).