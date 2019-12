UNDER 17 REGIONALE (GIRONE B)

UNDER 16 REGIONALE (GIRONE B)

UNDER 17 PROVINCIALE - ROMA (GIRONE D)

UNDER 16 PROVINCIALE - ROMA (GIRONE C)

RIETI - Nel fine settimana si sono concluse le sfide della nona giornata dei campionati U17 e U16 regionali (gironi B) e del settimo turno degli U17 e U16 provinciali (raggruppamenti D-C). Doppio successo per Cantalice in un weekend in cui vincono anche altre quattro reatine.Tra le mura amiche, Cantalice supera 3-1 la Spes Artiglio (11) grazie alla doppietta di Creazzo e al gol di Kume. I biancorossi hanno ora 20 punti in classifica e condividono il quarto posto con il Sansa. Daniele De Massimi, vice allenatore dei padroni di casa: «Nel primo tempo è stato un match piuttosto combattuto, mentre nella seconda frazione abbiamo alzato il ritmo di gioco, facendo girare la palla più velocemente e portandoci più volte in gol. Peccato per la rete subita su rigore all'ultimo. Complimenti a tutti i ragazzi per la buona prestazione».Grazie alle reti di Battisti, Gentili, Mancini, Dionisi, Nobile e Tavani, un Cantalice travolgente batte 6-0 gli ospiti de La Rustica (4) e mantiene il quarto posto insieme all'Atletico Vescovio. Attualmente i reatini sono a - 4 dalla vetta occupata dal Tirreno. Enrico Marchioni, team manager dei vincitori: «Ottimo approccio alla gara dei ragazzi. Dopo aver chiuso il primo tempo con un doppio vantaggio, nella ripresa la squadra ha leggittimato la vittoria, portando a casa tre punti importanti. Siamo, inoltre, felici di aver avuto buone impressioni da chi, fino ad adesso, aveva avuto meno spazio in campo».Di fronte al proprio pubblico, Casali Poggio Nativo si impone 4-0 sulla Maglianese, trovando il primo successo della stagione. Decisivi i gol di Angeloni (2), Tulli e Principessa. Diego Ciminelli, mister dei padroni di casa: «Una vittoria che aspettavamo da tempo. Durante le ultime settimane, i ragazzi hanno lavorato con grande impegno e dunque meritano questo successo».Grazie alle reti di Lorenzini e Zeno, lo Sporting Rieti batte 2-0 gli ospiti di Santa Lucia.Tre punti anche per l'Accademia Calcio Sabina, corsara 1-0 sul campo della Valle del Peschiera. Il gol della vittoria è siglato da Negoita. Emiliano Faiola, allenatore dei vincitori: «Partita non bellissima da un punto di vista tecnico: il terreno di gioco era molto scivoloso ed è stato difficile esprimere il nostro calcio. Tuttavia, siamo riusciti a ottenere un successo importante grazie ad una grande prova di carattere».Commenta il match anche Paolo Patacchiola, tecnico degli sconfitti: «Un ko immeritato. Abbiamo creato moltissimo, rendendoci continuamente pericolosi, ma gli avversari ci hanno punito su una delle poche occasioni avute. Il calcio è anche questo, per cui rimbocchiamoci le maniche e non abbassiamo la concentrazione in vista delle prossime sfide».Ancora un risultato negativo per il Velinia che, nonostante le reti di Annibaldi e Cesaretti, viene travolta 6-2 in casa del Mentana.Weekend da dimenticare pure per Pro Calcio Studentesca e Poggio Mirteto, superate rispettivamente 3-0 e 6-0 da Settebagni e Real Monterotondo Scalo.Infine, termina 0-1 la sfida tra Castrum Monterotondo e Spes Montesacro.La classifica: Spes Montesacro 18; Accademia Calcio Sabina 16; Valle del Peschiera, Settebagni 15; Sporting Rieti, Real Monterotondo 13; Santa Lucia 12; Castrum Monterotondo 11; Mentana 9; Poggio Mirteto, Velinia 4; Casali Poggio Nativo 3; Maglianese 1; Pro Calcio Studentesca 0Nella tana del Riano (3), Passo Corese (3) vince 3-1 grazie alle reti di Teodori e Rubini sommate ad un autogol. Sandro Teodori, nuovo mister dei bianconeri al posto di Stefano De Angelis, commenta così il match: «Gara combattuta che i ragazzi hanno saputo interpretare al meglio. Il gruppo sta lavorando bene e mi sta dando delle belle soddisfazioni, considerando anche il successo della scorsa settimana appena sono arrivato in panchina. Continuiamo così rimanendo, però, concentrati».Finisce 2-2 tra Accademia Calcio Sabina (10) e Saxa Flaminia Labaro (4). Per i padroni di casa gol di Capogrossi e Manole. Daniele Valenti, tecnico della squadra reatina: «Primo tempo giocato male sia per atteggiamento sia per qualità e terminato giustamente in svantaggio. Nella ripresa abbiamo alzato il livello, ma non è bastato. Si doveva fare meglio e quindi bisogna tornare con i piedi per terra. È sicuramente giusto avere entusiasmo, però si deve lavorare bene».Fine settimana horror per la Pro Calcio Studentesca (ultima a quota 0), surclassata 15-0 in trasferta dalla Spes Montesacro (prima a 21)